Эмин Гаджиев: Государство мобилизует все свои ресурсы для защиты здоровья своих граждан против распространения коронавируса в Азербайджане
БАКУ/Trend/ - Пандемия коронавируса становится все более серьезной угрозой в мире. Число людей, инфицированных и умирающих от вируса, растет с каждым днем все быстрее, и мировая медицинская наука все еще не может найти решение. К сожалению, Азербайджан, как часть мира, не выходит за рамки этой угрозы, и нашей стране грозит реальная опасность.
Об этом Trend сообщил депутат Милли Меджлиса (парламента) Эмин Гаджиев.
"Насколько нам известно, тестирование проводится в несколько этапов для людей, прибывающих из-за рубежа и находящихся на карантине. Первоначально инфекция была обнаружена только среди лиц, прибывших из-за рубежа. Теперь также есть случаи заражения людей внутри страны",- сказал Гаджиев.
Гаджиев подчеркнул, что одной из главных причин выхода ситуации в мире на столь опасный уровень является равнодушие граждан к этой угрозе. В связи с этим развитые страны мира признают, что им не удалось справиться с проблемой. Если мы не хотим, чтобы такая ситуация повторилась в нашей стране, мы должны следовать правилам: "С первых дней распространения вируса в мире под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан начал осуществлять адекватные и последовательные профилактические меры. В результате этих мер ситуация в нашей стране остается стабильной. Государство мобилизует все свои ресурсы для защиты здоровья людей и принимает все необходимые меры для предотвращения опасного обострения ситуации. Однако безответственное поведение некоторых наших граждан, несоблюдение карантинного режима усложняют борьбу с вирусом, втягивая нашу страну в более опасную ситуацию.
Наши граждане должны учитывать, что эффективность принимаемых государством мер возможна только в том случае, если все строго следуют правилам. Здесь у гражданина есть только одна обязанность - оставаться дома, не выходя без серьезной необходимости.
Наши граждане должны знать, что каждый выход из дома, контакт с каждым незнакомцем означает заражение и смерть. Безответственное поведение и нарушение правил означает, что человек заражен вирусом и подвергает риску свою жизнь и окружающих. Поэтому, если мы хотим здоровья себе, своим близким, безопасности своего государства, все должны соблюдать требования карантинного периода.
Только проявив такую солидарность, мы можем выйти из ситуации, иначе мы можем пережить очень болезненные дни. Оставайтесь дома, чтобы остаться в живых".