Эмин Гаджиев: Государство мобилизует все свои ресурсы для защиты здоровья своих граждан против распространения коронавируса в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Пандемия коронавируса становится все более серьезной угрозой в мире. Число людей, инфицированных и умирающих от вируса, растет с каждым днем ​​все быстрее, и мировая медицинская наука все еще не может найти решение. К сожалению, Азербайджан, как часть мира, не выходит за рамки этой угрозы, и нашей стране грозит реальная опасность.

Об этом Trend сообщил депутат Милли Меджлиса (парламента) Эмин Гаджиев.

"Насколько нам известно, тестирование проводится в несколько этапов для людей, прибывающих из-за рубежа и находящихся на карантине. Первоначально инфекция была обнаружена только среди лиц, прибывших из-за рубежа. Теперь также есть случаи заражения людей внутри страны",- сказал Гаджиев.

Гаджиев подчеркнул, что одной из главных причин выхода ситуации в мире на столь опасный уровень является равнодушие граждан к этой угрозе. В связи с этим развитые страны мира признают, что им не удалось справиться с проблемой. Если мы не хотим, чтобы такая ситуация повторилась в нашей стране, мы должны следовать правилам: "С первых дней распространения вируса в мире под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан начал осуществлять адекватные и последовательные профилактические меры. В результате этих мер ситуация в нашей стране остается стабильной. Государство мобилизует все свои ресурсы для защиты здоровья людей и принимает все необходимые меры для предотвращения опасного обострения ситуации. Однако безответственное поведение некоторых наших граждан, несоблюдение карантинного режима усложняют борьбу с вирусом, втягивая нашу страну в более опасную ситуацию.

Наши граждане должны учитывать, что эффективность принимаемых государством мер возможна только в том случае, если все строго следуют правилам. Здесь у гражданина есть только одна обязанность - оставаться дома, не выходя без серьезной необходимости.

Наши граждане должны знать, что каждый выход из дома, контакт с каждым незнакомцем означает заражение и смерть. Безответственное поведение и нарушение правил означает, что человек заражен вирусом и подвергает риску свою жизнь и окружающих. Поэтому, если мы хотим здоровья себе, своим близким, безопасности своего государства, все должны соблюдать требования карантинного периода.

Только проявив такую ​​солидарность, мы можем выйти из ситуации, иначе мы можем пережить очень болезненные дни. Оставайтесь дома, чтобы остаться в живых".