Фазиль Мустафа: Граждане должны понимать, что особый карантинный режим - это необходимый шаг, предпринятый для их защиты

БАКУ /Trend/ - Граждане должны понимать, что особый карантинный режим - это необходимый шаг, предпринятый для их защиты.

Об этом сказал Trend в понедельник депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Фазиль Мустафа.

По его словам, меры, предпринимаемые в стране против угрозы распространения коронавирусной инфекции, необходимы, и главная цель правительства - защитить граждан от заражения.

«Меры, предпринятые правительством Азербайджана, поспособствовали тому, что эта инфекция не получила широкого распространения в нашей стране. Однако есть те, кто не воспринимает режим карантина всерьез. Граждане должны понимать свою ответственность в этом вопросе. Я уверен, что ответственное поведение граждан поможет решить эту проблему», - сказал депутат.

Он особо подчеркнул роль средств массовой информации в борьбе с угрозой коронавируса.

"В нынешней ситуации информационное обеспечение граждан является одним из важных условий. Оперативное информационное обеспечение стимулирует соблюдение правил. При соблюдении в течение установленного срока правил особого карантинного режима наша страна сможет выйти из этой ситуации с минимальным ущербом", - сказал Фазиль Мустафа.