Камиля Алиева: Сегодня Азербайджан по сравнению с другими государствами может более эффективно бороться с вирусом

БАКУ/Trend - Сегодня Азербайджан по сравнению с другими государствами способен более эффективно бороться с вирусом.

Об этом Trend заявила депутат Милли Меджлиса Камиля Алиева.

По ее словам, каждый житель страны должен однозначно соблюдать требования особого карантинного режима, объявленного Оперативным штабом при Кабинете министров.

"Эта пандемия потрясла весь мир. Человечество осталось беспомощным перед этим вирусом. Нетрудно представить, насколько серьезен и опасен вопрос. Каждый из нас является свидетелем событий и смертей в Китае, Иране, Италии, Испании и других странах. Каждый день в мире 10 тысяч людей заражаются этим вирусом, тысячи людей умирают от болезни, поэтому каждый должен понимать серьезность этого бедствия", - сказала она.

Алиева отметила, что Азербайджан достойно справляется со своей задачей:

«Закрытие границ с первого дня, приостановка учебного процесса, создание Оперативного штаба и новых лабораторий при Кабинете министров, открытие новой клиники и размещение там зараженных коронавирусом, создание Фонда поддержки борьбы с коронавирусом являются показателем того, что сегодня Азербайджан по сравнению с другими государствами способен более эффективно бороться с вирусом",- напомнила Алиева.

Депутат подчеркнула, что наряду с принятыми мерами, население страны также должно быть более ответственным и внимательным в эти дни, неукоснительно выполняя принятые решения.

"Я верю, что, строго соблюдая рекомендации, оставаясь дома в рамках самоизоляции, мы сможем выйти из этого испытания с меньшими потерями. Давайте не будем забывать, что мы сильны вместе",-подытожила она.