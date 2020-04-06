Президент Ильхам Алиев: Созданная в Азербайджане инфраструктура позволяет нам добиться успеха в организации в короткий срок нужных производственных участков

БАКУ/Trend/ - Производство медицинских масок и дезинфицирующих средств еще раз показывает, что созданная в Азербайджане инфраструктура позволяет нам добиться успеха в организации в короткий срок нужных производственных участков.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу после ознакомления с предприятием по производству медицинских масок, созданного ООО «Бакинская текстильная фабрика» в Сумгайытском химическом промышленном парке.

"Неслучайно, данное производственное предприятие организовано на территории расположенного в Сумгайыте Химического промышленного парка. Этот парк создан по моей инициативе, здесь уже функционирует много предприятий. Они вносят большой вклад и в нашу ненефтяную экономику. В то же время имеющийся кадровый потенциал, развитие класса предпринимателей, партнерство государственного и частного секторов, постоянная поддержка, как политическая, так и материальная, оказываемая государством частному сектору, предоставление льготных кредитов – все эти факторы привели к новой ситуации, когда мы можем в короткий срок обеспечить производство и поставку на рынок необходимых гражданам средств. Хочу еще раз отметить, что даже в развитых странах сегодня есть дефицит масок. Приобретенное нами новое оборудование – планируется также поставка второй линии данного оборудование - позволяет производить в автоматизированном режиме большой объем, большое количество масок", - сказал глава государства.

По его словам, поэтому сегодняшнее мероприятие имеет особое значение.

В последние годы я принял участие в открытии сотен, а может и более тысячи промышленных предприятий, но это производство имеет особое значение, так как производимые сегодня в Азербайджане медицинские маски и дезинфицирующие средства будут предохранять наших граждан. А наша основная цель заключается в том, чтобы избежать инфицирования людей, обеспечить их здоровье, и для этого принимаются все меры", - отметил глава государства.