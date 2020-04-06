Президент Ильхам Алиев: После 20-го апреля мы предпримем шаги по борьбе с коронавирусом в соответствии со сложившейся ситуацией

БАКУ/Trend/ - После 20-го апреля мы предпримем шаги по борьбе с коронавирусом в соответствии со сложившейся ситуацией.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу после ознакомления с предприятием по производству медицинских масок, созданного ООО «Бакинская текстильная фабрика» в Сумгайытском химическом промышленном парке.

"Учитывая оперативную деятельность Азербайджанского государства и предпринимателей, хочу также сообщить, что в ближайшее время планируется создание современных больниц в Баку и ряде регионов. Они будут построены на основе новых технологий", - сказал глава государства.

По его словам, эти технологии позволяют в короткий срок, возможно, даже за три недели, месяц полностью реконструировать больницу - они будут построены на основе принципа технологий сборки – и обеспечить ее необходимым оборудованием.

"Количество коек в каждой больнице – 200. Создание в короткий срок таких больниц в нашей стране, конечно же, предоставит нам дополнительные возможности в этой борьбе. Один из основных вопросов в этой борьбе – вопрос времени. Чем больше времени мы выиграем, чем в более короткие сроки проделаем работу, тем больше успеха сможем добиться в борьбе с заболеванием. Поэтому фактор времени и, конечно, профессионализм врачей, наши возможности, совокупность всех этих факторов сегодня позволяют Азербайджану преодолевать эту ситуацию все еще с малыми потерями. Однако, конечно, последующее развитие событий покажет, какими будут наши дальнейшие шаги. Во всяком случае, строгий карантинный режим будет действовать до 20-го числа. После этого мы предпримем шаги в соответствии со сложившейся ситуацией", - отметил глава государства.