Муса Гасымлы: Главные приоритеты политики Президента Ильхама Алиева - здоровье, безопасность и благополучие населения

БАКУ/Trend/ - Главные приоритеты политики Президента Ильхама Алиева - здоровье, безопасность и благополучие населения, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, профессор Муса Гасымлы.

Депутат отметил, что участие Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в открытии предприятия по производству медицинских масок, созданного ООО "Бакинская текстильная фабрика" на базе Сумгайытского химического промышленного парка, а также слова, прозвучавшие в выступлении главы государства, имеют большое значение:

"Как известно, из-за резкого повышения спроса, в связи с распространением пандемии коронавируса, во всех странах наблюдается дефицит медицинских принадлежностей и защитных средств, в том числе медицинских масок. Наряду с экспортом медицинских масок из стран производителей, прекращение экспорта производственного оборудования и сырья создает определенные трудности. Тем не менее, в соответствии с поручением главы нашего государства, который уделяет особое внимание вопросам здоровья нации, соответствующие государственные структуры в кратчайшие сроки добились ввоза в Азербайджан оборудования и сырья для производства медицинских масок".

Муса Гасымлы сказал, что было бы неправильно называть это событие просто открытием нового предприятия:

«Прежде всего, создание данного предприятия еще раз показало, что основные приоритеты политики Президента Ильхама Алиева - защита народа и государства в сложившейся ситуации, предотвращение распространения заболевания, обеспечение здоровья нации. В результате гибкого управления и поддержки предпринимателей со стороны государства, зависимость от поставок масок из-за рубежа была преодолена, стартовало местное производство. Производитель получил льготный кредит в размере 1,2 миллиона манатов посредством Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики. На первом этапе, на предприятии, инвестиционные затраты на создание которого составили 3,9 миллиона манатов, ежедневно будет производиться 120 тысяч медицинских масок. Также необходимо отметить, что эта работа была проделана в течение всего двух недель".

Помимо этого, за короткое время в нашей стране было организовано производство дезинфицирующих средств. Открытие предприятия является одним из показателей развития ненефтяного сектора в Азербайджане. Несмотря на снижение цен на нефть, это означает создание новых рабочих мест. И наконец, хотя пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на многие сферы экономики, как отметил глава государства в своем выступлении, выделяется не менее 2,5 миллиарда манатов для того, чтобы в Азербайджане были обеспечены как экономическая стабильность, так и решены проблемы, связанные с занятостью населения.

"Безусловно, наши государственные органы задействовали весь арсенал имеющихся в их распоряжении средств для осуществления необходимых мероприятий. В данных обстоятельствах граждане должны быть ответственными, дисциплинированными, полностью соблюдать все инструкции Оперативного штаба при Кабинете министров, чтобы предотвратить распространение пандемии и выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Вместе мы сильны!", - подытожил Муса Гасымлы.