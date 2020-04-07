Таир Керимли: Распоряжение о помиловании очередной раз показало высокий гуманизм главы государства

БАКУ/Trend/ - Распоряжение о помиловании еще раз доказало, что глава государства всегда заботится о своих гражданах и продолжает проявлять гуманизм.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Таир Керимли, сообщает Trend.

По его словам, Президент Ильхам Алиев продолжил гуманистическую традицию общенационального лидера Гейдара Алиева, подписав очередной распоряжение о помиловании.

"Мы знаем, что люди старше 65 лет являются уязвимой группой в плане заражения коронавирусной инфекцией. Наиболее важно, чтобы они находились в изоляции дома, а не в исправительных учреждениях. Президент Азербайджана также позаботился о правонарушителях в возрасте старше 65 лет и освободил их из заключения. Глава государства откликнулся на обращения членов семей осужденных и помиловал их с учетом их поведения", - отметил депутат.

Керимли добавил, что это распоряжение принесло радость более 100 семьям.

"Освобожденные правонарушители также положительно оценят этот шаг и в дальнейшем будут продолжать уважать законы Азербайджана и служить государству и государственности. Распоряжение о помиловании еще раз доказало, что Президент Азербайджана всегда заботится о своих гражданах и продолжает проявлять гуманизм", - сказал Керимли.

По его словам, этот шаг Президента Ильхама Алиева еще больше укрепит отношения государства и народа.

(Автор: Самир Али. Редактор: Гюнель Зейналова)