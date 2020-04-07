Бахруз Гулиев: Оперативный запуск производства медицинских масок в Азербайджане показывает, что государство готово к любым нештатным ситуациям

БАКУ /Trend/ - Оперативный запуск производства медицинских масок в Азербайджане показывает, что государство готово к любым нештатным ситуациям, и в то же время способно само обеспечить страну с экономической точки зрения.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя обращение Президента Ильхама Алиева на открытии предприятия по производству медицинских масок в Сумгайытском химическом промышленном парке.

По его словам, ввиду широкого распространения в мире коронавирусной инфекции значительно выросла потребность в ряде медицинских принадлежностей, в частности медицинских масках, что привело к их дефициту.

"Как известно, респираторные маски крайне эффективны для защиты от любых вирусов. Учитывая это, в своем выступлении глава государства отметил, что налаживание производства медицинских масок в Азербайджане за короткие сроки имеет крайне важное значение. Производство медицинских масок, наряду со вкладом в борьбу с коронавирусом, также устраняет зависимость государства от импорта данной продукции", - сказал Гулиев.

Он отметил, что наблюдающийся сегодня во всем мире дефицит масок даже привел к определенным недоразумениям между странами.

"Даже встречаются такие случаи, когда продукция, отправленная в гуманитарных целях, конфискуется на таможнях. В таких условиях Президент Ильхам Алиев не мог оставаться равнодушным к своему гражданину, к защите его здоровья. Именно благодаря пристальному вниманию главы государства, используя экономические возможности страны, было создано предприятие по производству медицинских масок. Ранее было организовано также производство дезинфекционных средств", - подчеркнул он.

Гулиев добавил, что экономический потенциал Азербайджана позволяет в короткие сроки удовлетворить все необходимые требования.

"Президент Ильхам Алиев отметил, что основная цель заключается в обеспечении потребностей населения, не допуская искусственного завышения цен в аптеках и других торговых точках. В этом плане созданная в Азербайджане инфраструктура позволяет в короткие сроки наладить необходимое производство. То есть и в будущем возможно создание и других производств медицинских принадлежностей", - сказал Бахруз Гулиев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)