Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Россией группа специалистов Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана посетила предприятия военно-промышленного комплекса России, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Азербайджанская делегация побывала на российских военных заводах по производству боевых самолетов Су-35 и МиГ-35.

В ходе встреч с представителями одного из лидеров глобального оружейного рынка России, компании «Рособоронэкспорт» и руководством военных заводов, была выражена заинтересованность нашей страны в закупке самых современных боевых самолетов российского производства.

Для азербайджанской делегации были проведены брифинги о тактико-технических характеристиках, боевых возможностях, вооружении боевых самолетов, а также производстве, эксплуатации и техническом обслуживании авиационных средств.

Российская сторона, в свою очередь, выразила готовность поставлять в нашу страну боевые самолеты в количестве, соответствующем потребностям ВВС Азербайджана.

Азербайджанские военные пилоты на российских военных авиабазах выполнили практические полеты на самолетах МиГ-35.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)