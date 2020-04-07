Национальная солидарность позволит выйти из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями – Эльшад Мирбашир оглу (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Национальная солидарность создает условия для того, чтобы Азербайджан с минимальными потерями вышел из сложившейся в связи с коронавирусом ситуации, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльшад Мирбашир оглу.

По его словам, принимаемые в стране меры борьбы против угрозы распространения коронавируса, включающие в себя оперативность и системный подход, дают успешный результат.

«Поэтому, несмотря на тяжелые последствия распространения коронавируса в мире, ситуация в Азербайджане полностью контролируется, что происходит благодаря своевременным решениям, принимаемым главой азербайджанского государства", - сказал депутат.

Он отметил, что единство существующих возможностей, демонстрируемая национальная солидарность, а также профессионализм и напряженный труд врачей создают условия для того, чтобы Азербайджан с минимальными потерями вышел из ситуации. Процесс еще раз доказал то, что в основе всех успехов азербайджанского народа стоит единство власти и народа».

Мирбашир оглу отметил, что государство предпринимает все шаги, чтобы обеспечить здоровье людей, чтобы они не заражались. Поэтому организация в короткие сроки начала работы предприятия по производству медицинских масок в Азербайджане можно только приветствовать: «Этим сделан важный вклад в борьбу с коронавирусом, а также устранена зависимость Азербайджана в этой сфере, и в будущем страна может нарастить экспортный потенциал. Это также показало, что инфраструктура Азербайджана на уровне, который за короткое время позволяет организовать производство. Ограничение передвижения и ряд установленных важных правил тоже из тех шагов, которые предпринимаются во имя безопасности людей. Единственной целью введения карантинного режима является предотвращение широкого распространения этого вируса в Азербайджане. Поэтом люди должны быть ответственнее, и, соблюдать правила, тем самым защищая себя, своих близких и членов семей от этого заболевания».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)