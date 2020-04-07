Сиявуш Новрузов: Очередное помилование главой государства ряда осужденных - пример социальной справедливости и гуманизма

Политика 7 апреля 2020 16:07 (UTC+04:00)
Сиявуш Новрузов: Очередное помилование главой государства ряда осужденных - пример социальной справедливости и гуманизма

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - это страна, в которой обеспечиваются и защищаются все права и свободы человека и граждан, которая уверенными шагами идет по пути демократического развития. В центре политики, осуществляемой в стране под руководством Президента Ильхама Алиева, стоят благосостояние и интересы граждан. Эта политика основывается на национальных интересах, принципах социальной справедливости и гуманизма.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА), председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

По его словам, регулярные распоряжения о помиловании, а также принятые главой государства акты амнистий имеют важное значение.

"Это один из важных фактов, демонстрирующих гуманную политику государства, а также внимательное отношение к своим гражданам. Основоположником этой доброй традиции является общенациональный лидер Гейдар Алиев. После возвращения к политической власти в 1993 году по требованию народа великий лидер предпринял важные шаги в направлении обеспечения прав человека, наложил мораторий на смертный приговор. С тех пор ни один человек в Азербайджане не был приговорен к данной высшей мере наказания, затем она вообще была упразднена. Наряду с этим, в период правления общенационального лидера были подписаны многочисленные распоряжения о помиловании, акты амнистий", - сказал Новрузов.

Он напомнил, что в период с момента восстановления независимости Азербайджана 18 октября 1991 года и до прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева в стране не было подписано ни одного распоряжения или постановления о помиловании.

"В независимом Азербайджане такие акты и распоряжения начали подписываться с 1996 года. Радует, что это политика, основоположником которой является общенациональный лидер Гейдар Алиев, успешно продолжается и Президентом Ильхамом Алиевым. Благодаря распоряжениям и амнистиям были освобождены или сокращены сроки наказания тысяч заключенных. Это является важным фактом, демонстрирующим принципы гуманизма, которым руководствуется в своей политике глава государства. Последний акт амнистии был принят по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, и охватил свыше 10 тысяч человек. В целом в рамках исполнения распоряжений главы государства были помилованы 4 871 человек. В целом, акты амнистий, принятые Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, охватили 40 412 человек, из них 8 580 были освобождены от неотбытой части наказания в виде лишения свободы", - сказал Сиявуш Новрузов.

Он подчеркнул, что освобождение 176 человек от неотбытой части наказания согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" от шестого апреля имеет крайне важное значение.

"Распоряжение охватило ряд осужденных лиц старше 65 лет, которые нуждаются в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции. При рассмотрении вопроса о помиловании были учтены обращения и членов их семей, состояние здоровья осужденных, их поведение в период отбывания наказания. Выражена уверенность, что помилованные лица извлекут урок из этого акта гуманизма, будут соблюдать законы Азербайджана в последующий период. Конечно, помилованные чувствуют доверие государства, что в свою очередь дает им стимул для становления достойными гражданами. В целом, представители общественности Азербайджана высоко оценивают эти шаги, которые являются образцом гуманизма и имеют важное социальное значение. Несомненно, регулярное подписание распоряжений о помиловании, принятие актов амнистий являются наглядным образцом высокой оценки, которую дает государство своему гражданину", - сказал Сиявуш Новрузов.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев шестого апреля подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц". После рассмотрения направленных главе государства обращений ряда осужденных лиц старше 65 лет, которые нуждаются в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19), и членов их семей, учитывая состояние здоровья осужденных, их поведение в период отбывания наказания, основываясь на принципах гуманизма, от неотбытой части наказания были освобождены 176 лиц.

В целом за период независимости в Азербайджане подписаны 66 распоряжений о помиловании, 11 актов амнистий.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
S&amp;P подтвердило рейтинг Азербайджана на отметке «BB +/B» со стабильным прогнозом
S&P подтвердило рейтинг Азербайджана на отметке «BB +/B» со стабильным прогнозом
Рейтинг лучших банков Азербайджане в области безналичных платежей
Рейтинг лучших банков Азербайджане в области безналичных платежей
Узбекистан увеличивает сумму антикоронавирусных вливаний в экономику
Узбекистан увеличивает сумму антикоронавирусных вливаний в экономику
Loading Bars
Лента новостей
Хякимлик Ахалского велаята объявляет тендер на строительство объектов социального значения Тендеры 16:19
Азербайджанский Уолт Дисней из Турции обратился к соотечественникам (ВИДЕО) Социум 16:14
В Азербайджане выявлены 76 новых фактов инфицирования коронавирусом, скончался один человек Общество 16:10
Сиявуш Новрузов: Очередное помилование главой государства ряда осужденных - пример социальной справедливости и гуманизма Политика 16:07
Армении не избежать трагедии в условиях пандемии – азербайджанский депутат Политика 16:07
ВОЗ призывает не торопиться с отменой ограничений по пандемии Европа 16:03
Страны ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи с мая до конца июля Энергетика 15:58
В Азербайджане объявлен международный конкурс эссе для талантливой молодежи Культура 15:54
Омбудсмен Азербайджана приняла участие в исполнении распоряжения о помиловании (ФОТО) Общество 15:52
Казахстан примет участие во встрече ОПЕК+ Энергетика 15:49
IATA призвала все страны разрешить выдавать пассажирам вместо денег депозитные ваучеры Общество 15:46
Азербайджан заинтересован в достижении договоренностей с ОПЕК - российский эксперт Политика 15:46
Государственная миграционная служба Азербайджана обратилась к живущим в стране иностранцам (ВИДЕО) Общество 15:44
В оккупированном Карабахе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Нагорно-карабахский конфликт 15:44
S&P подтвердило рейтинг Азербайджана на отметке «BB +/B» со стабильным прогнозом Финансы 15:40
Нагиф Гамзаев: Указ Президента о помиловании является еще одним подтверждением гуманной политики государства Общество 15:31
Особый карантинный режим отразился на объеме продаж хурмы Бизнес 15:29
АБР окажет Грузии поддержку путем адаптации и усиления существующих проектов Бизнес 15:27
Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь странам Центральной Азии Центральная Азия 15:24
Вклад Международного центра мугама в кампанию #Evdəqal (ВИДЕО) Общество 15:19
Туркменистан примет участие в международной выставке CIIE 2020 в Китае Туркменистан 15:15
В Ярдымлы толщина снежного покрова составила 4 см Общество 15:09
Депутат Арзу Нагиев оказал продовольственную помощь 50 малоимущим семьям и одиноким лицам (ФОТО) Политика 15:01
Центры занятости в Азербайджане приостановили прием граждан Общество 15:01
SOCAR отправит в апреле очередную партию азербайджанской нефти в Беларусь Энергетика 14:58
Главный инфекционист Азербайджана о сроке особого режима карантина Общество 14:53
Агаверди Пашаев: Сердце подсказывает, что в апреле будет завершающий пик борьбы с коронавирусом Социум 14:52
Китайские фонды «Джек Ма» и «Aлибаба» в рамках борьбы с пандемией COVID-19 направили в Азербайджан медицинскую гуманитарную помощь (ФОТО) Политика 14:41
Газахский цементный завод о планах экспорта за рубеж в 2020 году Бизнес 14:40
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений США 14:36
Транзитом через Казахстан запущен пилотный контейнерный поезд Транспорт 14:28
Ашраф Гейбатов создал картину о COVID-19: Я передал состояние нашей планеты (ФОТО) Культура 14:23
Госкомтаможни Азербайджана подготовил еще один социальный видеоролик Общество 14:19
В Азербайджане завершилось исполнение распоряжения главы государства о помиловании заключенных Общество 14:16
Правительство Азербайджана применило наиболее эффективные методы борьбы с пандемией - эксперт Политика 14:14
Завтра днем в Баку осадков не ожидается Общество 14:10
Рейтинг лучших банков Азербайджане в области безналичных платежей Финансы 14:08
В Сабаильском районе Баку продолжаются работы по дезинфекции (ФОТО) Общество 14:04
Глава государства своим гуманным шагом даровал нам свободу - помилованный в Азербайджане заключенный Общество 14:04
Омбудсмен: Самому пожилому из помилованных 87 лет Общество 13:58
В Испании за сутки свыше 740 человек умерли из-за коронавируса Европа 13:56
ОАО "Азерэнержи" подготовило видеоролик под заголовком "Мы трудимся для вас. Вы ради нас оставайтесь дома!" Экономика 13:50
ОПЕК+ пригласила на совещание 9 апреля США, Канаду и Великобританию Энергетика 13:47
Нефтегазовая компания Казахстана закупит насосы Тендеры 13:44
Россия подтвердила участие во встрече ОПЕК+ Россия 13:44
Узбекистан увеличивает сумму антикоронавирусных вливаний в экономику Финансы 13:44
В Казахстане будет сокращен объем производства урана Энергетика 13:43
В Азербайджане из исправительного учреждения № 10 освобождены 16 осужденных старше 65 лет Общество 13:41
В Баку проходит дистанционное обучение 19 учащихся с ограниченными возможностями (ФОТО) Общество 13:38
В прошлом году на азербайджанском судоремонтном заводе было отремонтировано более 50 судов Транспорт 13:34
МИД Мексики призывает воздержаться от не срочных поездок в период пасхальной недели Общество 13:33
МИД Грузии обеспечило временным жильем своих граждан в Беларуси и Литве Транспорт 13:31
Ниязи Сафаров: Азербайджан окажет поддержку 600 тыс. предпринимателей Экономика 13:30
В Азербайджане обнародовано расписание телеуроков на 8 апреля Общество 13:26
Обзор основных экономических событий Грузии за февраль-март 2020 года Бизнес 13:24
Узбекистан привяжет цены на нефть к котировкам Brent Энергетика 13:20
Газахский цементный завод огласил объемы производства за три месяца 2020 года Бизнес 13:20
В промышленных парках Азербайджана сокращений персонала не зафиксировано Общество 13:20
Антимонопольный комитет Узбекистана начинает прием предложений от предпринимателей в связи со снижением пошлин Бизнес 13:17
В Азербайджане приступили к производству медицинских масок (ФОТО/ВИДЕО) Общество 13:15
Али Гусейнли: Азербайджан не позволит представителям пятой колонны воспользоваться ситуацией и совершить провокацию Политика 13:12
В Казахстане значительно увеличат площадь орошаемых земель Бизнес 13:10
Встреча министров стран ОПЕК+ запланирована на 9 апреля Энергетика 13:06
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов (ФОТО) Политика 13:05
В Узбекистане вводится акцизный налог на ряд табачных изделий Финансы 13:04
"Будущее традиций" от Азербайджанского национального музея ковра Культура 13:03
Банковские вклады в регионах Азербайджана значительно выросли Финансы 13:02
Ежедневная потребность населения Азербайджана в медицинских масках составляет 200-250 тыс. штук Общество 13:01
Туркменистан и Татарстан обсудили строительство различных судов для развития торгового флота Бизнес 13:00
USAID окажет поддержку аграрному сектору Грузии Бизнес 12:58
SOCAR приобрела право на аренду шести АЗС в Румынии Энергетика 12:51
В Товузе начата реконструкция дорог ряда населенных пунктов (ФОТО) Экономика 12:48
В Азербайджане медицинские маски местного производства поступят в аптеки уже через неделю Общество 12:48
Муса Гулиев: В Азербайджане предпринимаются все меры для защиты здоровья граждан Политика 12:44
Азербайджан полностью обеспечит потребность в медицинских масках за счет внутреннего производства Экономика 12:26
Динамика развития автострахования в Азербайджане в феврале 2020 года Экономика 12:25
Туркменистан обсудил двустороннее взаимодействие с ПАО «КАМАЗ» и «Казанский вертолётный завод» Бизнес 12:24
В Баку за нарушение режима карантина оштрафованы 1499 водителей Общество 12:22
Азербайджанский портал Azexport.az о применении новых электронных платформ ИКТ 12:17
Япония передаст 20 странам потенциально эффективный препарат против коронавируса Другие страны 12:14
В Азербайджане рассматривается возможность амнистии капитала Финансы 11:59
В Стамбуле строится больница для заразившихся коронавирусом В мире 11:58
Турция увеличила товарооборот с Китаем Турция 11:53
Очередная группа азербайджанских миротворцев приступила к деятельности в Южном Судане Политика 11:48
Обнародованы данные экспорта ювелирных изделий из Турции за январь-март 2020 года Турция 11:42
В Иране отменен военный парад Политика 11:42
Турция сократила товарооборот с Ираном более чем на $300 млн Турция 11:40
ВБ окажет поддержку антикризисной программе Узбекистана Финансы 11:36
ООО “Астарачай” о деятельности компании в период особого карантинного режима (ФОТО) Бизнес 11:36
Турция сократила экспорт кожаных изделий В мире 11:30
В Азербайджане помилованы двое пожизненно осужденных лиц Общество 11:23
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 853 Армения 11:21
Обнародованы доходы Турции от транспортных налогов и дорожных сборов в январе-феврале Турция 11:19
Национальная солидарность позволит выйти из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями – Эльшад Мирбашир оглу Политика 11:13
Нусрат Ибрагимов: Цены на рынке недвижимости Азербайджана постепенно падают Экономика 11:09
В феврале Стамбул лидировал по числу используемых в Турции автомобилей Турция 11:05
Корея помогает Узбекистану в развитии инновационного бизнеса Бизнес 11:03
Мать главного тренера "Манчестер Сити" Гвардиолы скончалась от коронавируса Социум 11:00
В Узбекистане инвестируют в модернизацию мобильного оператора страны Финансы 10:57
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:54
Все новости