Сиявуш Новрузов: Очередное помилование главой государства ряда осужденных - пример социальной справедливости и гуманизма

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - это страна, в которой обеспечиваются и защищаются все права и свободы человека и граждан, которая уверенными шагами идет по пути демократического развития. В центре политики, осуществляемой в стране под руководством Президента Ильхама Алиева, стоят благосостояние и интересы граждан. Эта политика основывается на национальных интересах, принципах социальной справедливости и гуманизма.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА), председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

По его словам, регулярные распоряжения о помиловании, а также принятые главой государства акты амнистий имеют важное значение.

"Это один из важных фактов, демонстрирующих гуманную политику государства, а также внимательное отношение к своим гражданам. Основоположником этой доброй традиции является общенациональный лидер Гейдар Алиев. После возвращения к политической власти в 1993 году по требованию народа великий лидер предпринял важные шаги в направлении обеспечения прав человека, наложил мораторий на смертный приговор. С тех пор ни один человек в Азербайджане не был приговорен к данной высшей мере наказания, затем она вообще была упразднена. Наряду с этим, в период правления общенационального лидера были подписаны многочисленные распоряжения о помиловании, акты амнистий", - сказал Новрузов.

Он напомнил, что в период с момента восстановления независимости Азербайджана 18 октября 1991 года и до прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева в стране не было подписано ни одного распоряжения или постановления о помиловании.

"В независимом Азербайджане такие акты и распоряжения начали подписываться с 1996 года. Радует, что это политика, основоположником которой является общенациональный лидер Гейдар Алиев, успешно продолжается и Президентом Ильхамом Алиевым. Благодаря распоряжениям и амнистиям были освобождены или сокращены сроки наказания тысяч заключенных. Это является важным фактом, демонстрирующим принципы гуманизма, которым руководствуется в своей политике глава государства. Последний акт амнистии был принят по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, и охватил свыше 10 тысяч человек. В целом в рамках исполнения распоряжений главы государства были помилованы 4 871 человек. В целом, акты амнистий, принятые Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, охватили 40 412 человек, из них 8 580 были освобождены от неотбытой части наказания в виде лишения свободы", - сказал Сиявуш Новрузов.

Он подчеркнул, что освобождение 176 человек от неотбытой части наказания согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" от шестого апреля имеет крайне важное значение.

"Распоряжение охватило ряд осужденных лиц старше 65 лет, которые нуждаются в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции. При рассмотрении вопроса о помиловании были учтены обращения и членов их семей, состояние здоровья осужденных, их поведение в период отбывания наказания. Выражена уверенность, что помилованные лица извлекут урок из этого акта гуманизма, будут соблюдать законы Азербайджана в последующий период. Конечно, помилованные чувствуют доверие государства, что в свою очередь дает им стимул для становления достойными гражданами. В целом, представители общественности Азербайджана высоко оценивают эти шаги, которые являются образцом гуманизма и имеют важное социальное значение. Несомненно, регулярное подписание распоряжений о помиловании, принятие актов амнистий являются наглядным образцом высокой оценки, которую дает государство своему гражданину", - сказал Сиявуш Новрузов.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев шестого апреля подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц". После рассмотрения направленных главе государства обращений ряда осужденных лиц старше 65 лет, которые нуждаются в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19), и членов их семей, учитывая состояние здоровья осужденных, их поведение в период отбывания наказания, основываясь на принципах гуманизма, от неотбытой части наказания были освобождены 176 лиц.

В целом за период независимости в Азербайджане подписаны 66 распоряжений о помиловании, 11 актов амнистий.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)