Депутат Арзу Нагиев оказал продовольственную помощь 50 малоимущим семьям и одиноким лицам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Арзу Нагиев, избранный от 104-го Гедабек-Товузского избирательного округа, оказал продовольственную помощь 50 малоимущим семьям и одиноким лицам, сообщает во вторник Trend.

Продовольствие было передано семьям и одиноким лицам.

Кроме того, депутат провел онлайн-встречу с ветеранами войны, семьями шехидов и другими избирателями. Были выслушаны и на месте решены личные и материальные проблемы избирателей.

Также избирателям были даны рекомендации просветительского характера в связи с особым карантинным режимом, введенным на территории страны в связи с угрозой коронавируса решением Оперативного штаба при Кабинете министров.

Отметим, что в рамках мер, осуществляемых исполнительными властями Товузского и Гедабейского районов в связи с ситуацией по коронавирусу, оказана помощь 600 человек, в том числе около 50 одиноких лиц дополнительно получили материальную и продовольственную помощь. Сотрудники исполнительных властей перечисли часть месячной зарплаты в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Бизнесмены района тоже присоединились к этой инициативе, ООО "Tovuz Aqrokimya" перевело в Фонд 20 тысяч манатов.

Напомним, что ранее, поддержав призыв Президента Ильхама Алиева, Агентство международной информации (АМИ) Trend перевело в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 50 тысяч манатов, новостной портал Day.az - 50 тысяч манатов.

По рекомендации руководства Агентства и инициативе одного из отелей в Набрани один отель временно передан в пользование Оперативного штаба при Кабмине.

(Текст: Кямаля Сеидова)