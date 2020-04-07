Муса Гулиев: В Азербайджане предпринимаются все меры для защиты здоровья граждан (версия 2)

Первая версия 12:44

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предпринимаются все меры для защиты здоровья граждан от коронавирусной инфекции, сказал во вторник Trend председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Депутат отметил, что в борьбе с коронавирусом во всем мире наблюдается дефицит медицинских средств, в особенности, защитных масок, и каждый пытается решить эту проблему в пределах своих возможностей. Крупные или развитые государства в краткие сроки открывают собственные производства, чтобы ликвидировать их дефицит: «До настоящего времени в Азербайджане маски не выпускались, и спрос удовлетворялся за счет импорта. Однако с момента распространения коронавирусной пандемии с дефицитом этого защитного средства столкнулись даже страны, производящие маски. Проблему можно было разрешить, только создав местное производство. За короткое время – всего две недели – в стране было создано предприятие по производству медицинских масок "Бакинской текстильной фабрики" в Сумгайытском химическом промышленном парке с участием Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, которое оснащено самыми современными оборудованием и технологиями, отвечающими высоким стандартам».

Глава государства на открытии предприятия отметил: «В последние годы я принял участие в открытии сотен, а может и более тысячи, промышленных предприятий, но это производство имеет особое значение, так как производимые сегодня в Азербайджане медицинские маски и дезинфицирующие средства будут предохранять наших граждан от болезней. А наша основная цель заключается в том, чтобы избежать инфицирования людей, обеспечить их здоровье, и для этого принимаются все меры».

В заключении глава парламентского комитета напомнил, что Президент Азербайджана всегда подчеркивает, что в центре государственной политики стоят граждане страны, их здоровье и социальное благополучие.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)