Вугар Искандеров: Помилование заключенных является значимым событием с точки зрения общественной солидарности

БАКУ/Trend/ - Освобождение заключенных согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" является значимым событием с точки зрения общественной солидарности.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (паралмент) Вугар Искандеров.

Он подчеркнул, что помилование заключенных прежде всего является проявлением гуманизма: "Подписание распоряжений о помиловании Президентом Ильхамом Алиевым, который продолжает гуманные инициативы общенационального лидера Гейдара Алиева, стала доброй традицией. Такие шаги главы государства даруют нескончаемую радость семьям помилованных.

В рамках исполнения законодательных актов главы государства были помилованы 4 871 человек. В целом, акты амнистий, принятые Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, охватили 40 412 человек, из них 8 580 были освобождены от неотбытой части наказания в виде лишения свободы".

Депутат подчеркнул, что распоряжение охватывает ряд осужденных лиц старше 65 лет, которые нуждаются в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19), а это в свое время является показателем высокой оценки, данной государством своим гражданам.

"Данный шаг, предпринятый в рамках борьбы с коронавирусом, показал, что здоровье осужденных, как и всех других граждан, находится в центре внимания государства. Именно поэтому данный шаг, который был встречен общественностью крайне позитивно, стал значимым событием с точки зрения общественной солидарности", - отметил Искандеров.

Депутат сказал, что в ходе рассмотрения вопроса о помиловании были учтены обращения и членов их семей, состояние здоровья осужденных, их поведение в период отбывания наказания. Он выразил уверенность в том, что помилованные лица отреагируют адекватно на гуманный шаг Президента Ильхама Алиева.

"Уверен, что помилованные лица извлекут урок из этого акта гуманизма, будут соблюдать законы Азербайджана в последующий период", - добавил Искандеров.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев шестого апреля подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц". После рассмотрения направленных главе государства обращений ряда осужденных лиц старше 65 лет, которые нуждаются в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19), и членов их семей, учитывая состояние здоровья осужденных, их поведение в период отбывания наказания, основываясь на принципах гуманизма, от неотбытой части наказания были освобождены 176 лиц.

В целом за период независимости в Азербайджане подписаны 66 распоряжений о помиловании, 11 актов амнистий.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)