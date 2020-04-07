Хикмет Бабаоглу: Мнения высказанные маргинальной группой под названием "Национальный совет" являются политически аморальными

БАКУ/Trend/ - Идеи, изложенные в заявлении маргинальной группы под названием "Национальный совет", представляют собой политическую безнравственность и наносят ущерб общественным интересам в период нынешней пандемии.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу.

По словам депутата, в Азербайджане сложилась такая ситуация, когда общественные интересы требуют применения особого режима, и правительство без колебаний выполняет ответственные задачи перед своими гражданами:

" Азербайджанская общественность принимает правила карантинного режима, потому что мы можем защитить себя и своих близких, только подчиняясь требованиям особого карантинного режима.

К сожалению, маргинальная группа под названием "Национальный Совет" демонстрирует неэтичную политическую позицию, манипулируя важными политическими решениями во имя своих корпоративных интересов, пытаясь использовать эпидемию, которая грозит национальной безопасности страны в своих политических целях, и тем самым, действуя против общественных интересов", -сказал Бабаоглу.

Он отметил, что правила, установленные оперативным штабом при Кабинете Министров должны соблюдаться безоговорочно.

"Большинство граждан подчиняется этим требованиям, а те, кто их нарушает будут наказаны в административном порядке, поскольку речь идет о национальной безопасности страны, и это нужно правильно понимать Ни в коем случае, и ни в каком обществе не принято давать политическое значение наказанию кого-либо в этом контексте. Поэтому политизация таких фактов - это не что иное, как манипуляция, и это фактор, который работает против тех, кто это делает" - подытожил депутат.

(текст: Эльдар Джанашвили)