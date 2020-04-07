Адиль Алиев: Распоряжение о помиловании является гуманным шагом в отношении лиц из уязвимых групп (версия 2)

Первая версия в 17:22

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, руководствуясь пунктом 22 статьи 109 Конституции Азербайджана, подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц. Это очередной гуманный шаг главы государства.

Об этом во вторник сказал Trend вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Адиль Алиев.

По его словам, общество положительно оценило это решение Президента, однако маргинализированная часть оппозиции остается в своем амплуа: "То они возмущались, что не подписывается распоряжение о помиловании, теперь, после подписания, говорят обратное. Видимо эти люди с недобрыми намерениями не дочитали распоряжение до конца. Хочу напомнить радикальной оппозиции вступительную часть этого документа, Он подписан после рассмотрения обращений, направленных Президенту Азербайджана рядом осужденных лиц старше 65 лет, которые нуждаются в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19), и членов их семей, учитывая состояние здоровья осужденных, их поведение в период отбывания наказания, на основе принципа гуманизма. Днями раньше, до этого распоряжения, на свободу были отпущены 200 заключенных. Кроме того, лицо, которого называли "политзаключенным", после освобождения переехал в одну из европейских стран. Сегодня были помилованы 176 заключенных старше 65 лет.

Выступая против помилования, оппозиция, на словах говорящая о либеральных ценностях, теперь противостоит им. Указы о помиловании в связи с коронавирусом были изданы в нескольких странах, в том числе, в тех, перед которым преклоняется радикальная оппозиция. Странная логика. Когда в этих странах издаются указы о помиловании, то радикальная оппозиция приветствует и приводит их в пример, а как только аналогичный документ принимается в Азербайджане, протестует. То есть, она решительно против любого решения, которое принимает глава государства. Естественно, мы не ожидаем похвалы от радикальной оппозиции, но называя белое черным, маргиналы могут обманывать только ограниченную группу вокруг себя. Общество же приветствует распоряжение о помиловании».

Вице-спикер отметил, что среди помилованных двое были приговорены пожизненно. Один из них отбыл 20, другой - 25 лет срока. Вместо того, чтобы оценить это, «лидеры» и тролли радикальной оппозиции в социальных сетях сфокусировали внимание вокруг нескольких помилованных лиц, совершивших тяжкие преступления: «В поисках новой темы радикальная оппозиция хочет внести в повестку дня социальных сетей нелогичный вопрос «почему одних помиловали, а наших нет», не понимая, что распоряжение о помиловании не делает различий на «наших» и «ваших». Если на то пошло, то среди помилованных два человека, арестованных за нардаранские события, которых поддерживала радикальная оппозиция. Распоряжение о помиловании коснулось уязвимой группы – лиц старше 65 лет, которые отбыли часть наказания, серьезно болеют и могут заразиться вирусом. Маргиналы же называют имена таких лиц, которых хотят, чтобы помиловали, у которых даже не было суда. В каком правовом государстве могут помиловать человека, над которым еще не состоялся суд? Иногда в течение года бывает несколько распоряжений о помиловании. За прошлые годы на свободу были отпущены тысячи заключенных. Отпуская на свободу тех, кто лишен свободы, и отбыл большую часть срока, глава государства дает им шанс воссоединиться с семьями, сделать соответствующий вывод и не повторять больше ошибки. В условиях распространения коронавируса это также гуманный шаг в отношении лиц, входящих в уязвимую группу».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)