Кабинет Министров утвердил условия и правила выдачи единовременных выплат безработным

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров утвердил "Условия и правила выдачи единовременных выплат лицам, зарегистрированным в качестве безработных в связи с применением особого карантинного режима в период коронавирусной пандемии".

Как передает во вторник Trend, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

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