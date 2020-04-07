Арзу Нагиев: Государство осуществляет борьбу с коронавирусом в комплексной форме (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Государство осуществляет борьбу с коронавирусом в комплексной форме. Начало производства масок в Азербайджане будет служить удовлетворению внутреннего спроса. За счёт производства масок будет предотвращен искусственный рост цен и спекуляций со стороны группы людей.

Как сообщает Trend, об этом сказал являющийся гостем программы "Real intervyu" депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Арзу Нагиев.

Представляем данную программу: