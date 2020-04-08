Таир Рзаев: Если не соблюдать карантин, устранить угрозу коронавируса будет еще сложнее

БАКУ /Trend/ - Чтобы выйти из ситуации в связи с коронавирусом с меньшими потерями, обязательно нужно соблюдать рекомендации и решения, принятые в связи с предотвращением угрозы распространения этой инфекции, в противном случае преодолеть эту ситуацию будет еще сложнее, сказал в среду Trend председатель парламентского комитета по аграрной политике Таир Рзаев.

Он отметил, что успех в борьбе с этой угрозой зависит от того, насколько тщательно будут соблюдаться правила, определенные в связи с этим.

«Очень важно прислушиваться к рекомендациям соответствующих органов, врачей. Верить слухам и лжи, нарушать правила означает ставить свою жизнь под угрозу. Каждый, кто любит Родину и свой народ, кто ценит свою жизнь и жизнь окружающих, должен строго соблюдать правила карантина и оставаться дома», - сказал Рзаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова