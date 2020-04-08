Шабнам Гасанова: Азербайджан лидирует среди стран СНГ и даже опережает многие европейские по числу проводимых тестов на коронавирус

БАКУ/Trend/ - Азербайджан лидирует среди стран СНГ и даже опережает многие европейские по числу проводимых тестов на коронавирус, сказала в среду Trend политолог Шабнам Гасанова.

Она отметила, что поскольку болезнь стремительно и широко распространяется, то проведение тестов в связи с COVID-19 имеет важно значение: «Превентивные меры, проводимые в Азербайджане, позволяют по возможности ограничить распространение инфекции и контролировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию. И если в первые дни выявления инфекции Азербайджан приобретал у ВОЗ ограниченное количество тестов, то в последующие этапы страна стала приобретать больше тестов. На первоначальном этапе в Азербайджане проводилось 200-300 тестов, сегодня этот показатель превышает тысячи. Поэтому расширились возможности установления и пресечения случаев заражения».

Гасанова подчеркнула, что в стране существуют медицинские лаборатории, которые отвечают самым современным стандартам: «В Азербайджане проведены 53 300 обследований в связи с COVID-19, что показывает, что число обследований, приходящихся на каждый миллион населения, составляет 5 262 человека.

В Армении проведено 4 929 обследований, что говорит о том, что число тестов на каждый миллион населения составляет 1 663 человека. Эти статистические данные показывают, что по числу обследований Азербайджан на первом месте в СНГ и Южном Кавказе, и даже опережает многие европейские страны. Для сравнения, если в Азербайджане были проведены 53 300 тестов, то в Греции – 25 453, а в Финляндии – 32 800. Это доказывает, что наша страна полностью контролирует работу по проведению тестов».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)