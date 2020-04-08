Завтра Милли Меджлис заслушает видеоотчет премьер-министра Али Асадова

БАКУ/Trend/ - На повестку дня завтрашнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) представлены шесть вопросов, сказал в среду Trend глава пресс-службы парламента Акиф Тевеккюльоглу.

По его словам, это вопрос о назначении Эльмана Рустамова членом правления Центрального банка Азербайджана, далее будет заслушан отчет Кабмина о деятельности за 2019 год: «По требованию Конституции Азербайджана, на пятом заседании Милли Меджлиса заслушивается отчет Кабинета министров. В связи с карантинным режимом на пленарном заседании будет заслушан видеоотчет премьер-министра Али Асадова, после которого мнения и предложения депутатов, озвученные в ходе его обсуждения, будут отправлены в Кабмин.