Хикмет Гаджиев: До сегодняшнего дня в страну возвращены свыше 15 тысяч граждан Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Меры по возвращению в страну граждан, находящихся за границей, продолжаются. До сих в страну возвращены свыше 15 тысяч граждан Азербайджана. Это делается за счет государства, специальными чартерными рейсами.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что граждане Азербайджана, эвакуированные из-за рубежа, помещаются на специальный карантин:

"Мы также благодарим за понимание наших граждан, находящихся за рубежом. Несмотря на закрытые границы, бывают исключительные случаи. Например, в последние два дня были случаи перевоза покойных из России на основе принципа гуманизма, в результате рассмотренных обращений от их родственников", - сказал Гаджиев.

Помощник Президента Азербайджана добавил, что дипломатические представительства страны за рубежом находятся в постоянном контакте с находящимися там азербайджанцами.

"Граждане, нуждающиеся в помощи, поддерживаются нашими дипломатическими миссиями, а студенты - министерством образования", - подытожил Гаджиев.