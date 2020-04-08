Хикмет Гаджиев: В то время, как весь мир страдает от коронавируса, Армения продолжает свои грязные политические игры (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - На днях на оккупированных территориях Азербайджана были проведены так называемые "выборы", которые были решительно осуждены и категорически отвергнуты международным сообществом. Была выражена единодушная поддержка территориальной целостности, суверенитету Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. Он подчеркнул, что следует особо отметить позицию стран-членов Движения неприсоединения.

“То есть, 120 государств единогласно поддержали позицию Азербайджана, его территориальную целостность, суверенитет. Коварная сущность так называемого «режима», созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана проявляется в том, что в то время, как весь мир страдает от коронавируса, они продолжают свои грязные политические игры», - сказал Хикмет Гаджиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)