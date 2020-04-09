Али Асадов: Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране под контролем

БАКУ/Trend/ - Мы не можем отрицать негативное влияние на Азербайджан пандемии коронавируса и снижения цен на нефть.

Об этом в видеоотчете по итогам 2019 года сказал премьер-министр Али Асадов, сообщает в четверг Trend.

Асадов отметил, что с целью борьбы с коронавирусом по распоряжению Президента Азербайджана от 27 февраля 2020 года при Кабинете министров был создан Оперативный штаб. Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время осуществляется цикл запланированных мер, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране контролируется.

Премьер-министр добавил, что в Азербайджане достаточно медицинских принадлежностей для борьбы с коронавирусом, и в то же время идут работы по их производству в стране.

Он также напомнил, что до 20 апреля в Азербайджане применяется особый карантинный режим, и принятие этих мер неизбежно.

Асадов подчеркнул, что соответствующие программы, составленные для уменьшения негативного влияния пандемии коронавируса на социально-экономическую сферу страны, будут реализованы своевременно: «Все осуществляемые меры нацелены на защиту здоровья народа и безопасность страны. Мы должны выйти с минимальными потерями из этой ситуации, и уберечь граждан».

Он добавил, что правительство следит за процессами, идущими в мировой экономике, и осуществляет превентивные меры: «Для минимизации негативного влияния падения цен на нефть на экономику страны Азербайджан обладает соответствующими гибкими инструментами».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)