Али Асадов: Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране под контролем (версия 2)
первая версия в 12:13
БАКУ/Trend/ - Мы не можем отрицать негативное влияние на Азербайджан пандемии коронавируса и снижения цен на нефть.
Об этом в видеоотчете по итогам 2019 года сказал премьер-министр Али Асадов, сообщает в четверг Trend.
Асадов отметил, что с целью борьбы с коронавирусом по распоряжению Президента Азербайджана от 27 февраля 2020 года при Кабинете министров был создан Оперативный штаб. Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время осуществляется цикл запланированных мер, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране контролируется.
Премьер-министр добавил, что в Азербайджане достаточно медицинских принадлежностей для борьбы с коронавирусом, и в то же время идут работы по их производству в стране.
Он также напомнил, что до 20 апреля в Азербайджане применяется особый карантинный режим, и принятие этих мер неизбежно.
Асадов подчеркнул, что соответствующие программы, составленные для уменьшения негативного влияния пандемии коронавируса на социально-экономическую сферу страны, будут реализованы своевременно: «Все осуществляемые меры нацелены на защиту здоровья народа и безопасность страны. Мы должны выйти с минимальными потерями из этой ситуации, и уберечь граждан».
Он добавил, что правительство следит за процессами, идущими в мировой экономике, и осуществляет превентивные меры: «Для минимизации негативного влияния падения цен на нефть на экономику страны Азербайджан обладает соответствующими гибкими инструментами».
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)