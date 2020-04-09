Euronews показал материал о солидарности Центра Гейдара Алиева со странами, где распространился COVID-19 (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Телеканал Euronews показал материал о солидарности Центра Гейдара Алиева со странами, где распространился COVID-19.

Как сообщает в четверг Trend, в рубрике "Без комментариев" телеканала были продемонстрированы кадры с видеопроекцией флагов различных стран на здании Центра.

Напомним, что с третьего апреля, в знак солидарности Азербайджана с международным сообществом в борьбе с распространением пандемии COVID-19, ежедневно на здании Центра Гейдара Алиева, являющемся архитектурным памятником мирового масштаба, под звуки национальной музыки стран демонстрируется флаг одного из государств, пострадавших от коронавируса.

Флаги меняются ежедневно в соответствии с очередностью первой буквы названия страны в английском алфавите. Тем самым Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам, сильно пострадавшим от распространения COVID-19.