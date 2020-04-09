Сиявуш Новрузов: Надо поименно называть людей, ведущих антиазербайджанскую пропаганду из-за рубежа
БАКУ /Trend/ - Надо поименно называть людей, ведущих антиазербайджанскую пропаганду из-за рубежа.
Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, сообщает в четверг Trend.
"Проживающая в США Севиндж Османгызы, Захид Ганимет из Европы утверждают, что в Азербайджане не проводится борьба с коронавирусом. В стране предпринимается столько мер, введен особый карантинный режим. Кто тогда осуществляет эти работы?
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