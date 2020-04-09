В адрес Президента Ильхама Алиева поступает множество писем благодарности за решительные шаги в борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана с большим одобрением воспринимают шаги, предпринимаемые Президентом Ильхамом Алиевым по предотвращению распространения в нашей стране царящей во всем мире коронавирусной пандемии, а также работу, осуществляемую по охране здоровья населения. Наши граждане в благодарственных письмах выражают свое удовлетворение вниманием и заботой главы государства о спасении азербайджанского народа от этой катастрофы, распространившейся по всему миру.

Trend, ссылаясь на сайт Президента, представляет ряд писем, адресованных главе государства.

Житель Лерикского района, ветеран карабахской войны, Узеир Мамедов, поблагодарив главу государства за внимание и заботу об азербайджанском народе, пишет: "Уважаемый господин Президент! Нас очень радует Ваша поддержка в столь трудное время, а также внимание и забота о спасении народа от этой беды, которая охватила человечество. Нас еще больше воодушевляют Ваши обращения к народу в связи с защитой от этого вируса, то, что Вы находитесь рядом с народом. Рады, что наш руководитель уделяет такое внимание своему народу. Верим, что мы вместе успешно преодолеем эту напасть. Сегодня и в нашем районе улицы, частные дома регулярно дезинфицируются. Малообеспеченные семьи часто навещаются, нуждающимся оказывается продовольственная помощь. Больницы бесперебойно обслуживают население.

Господин Президент, мы признательны Вам за все это. Мы, ветераны Карабаха, всегда тесно сплочены вокруг Вас и готовы активно помогать Вам во всех делах.

Житель села Гарадаглы Ходжавендского района Абульфат Алиев отмечает, что Ходжавендская общественость крайне положительно воспринимает превентивные меры, осуществляемые Президентом Ильхамом Алиевым по предотвращению в Азербайджане новой коронавирусной пандемии, получившей в последнее время широкий размах во всем мире. Он пишет: "Вы еще раз доказали, что в то время, когда люди оказались лицом к лицу с этим смертельным вирусом, находитесь рядом со своими гражданами. По Вашей инициативе создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом и Вы свою годовую зарплату перечислили в этот фонд. Вы, обращаясь к народу, призвали его к единству в эти тяжелые дни, соблюдению правил карантина. Ваше внимание и забота о каждом гражданине вдохновляет нас и еще раз доказывает, что Вы являетесь Президентом каждого гражданина.

Господин Президент, мы, азербайджанцы, вместе преодолевали множество испытаний. Верим, что вместе сможем преодолеть и эти тяжелые дни, в скором времени вернемся к прежней счастливой жизни. От имени ходжавендцев выражаем Вам признательность за поддержку народа в эти тяжелые дни".

Подчеркнув, что шаги, предпринимаемые главой государства для процветания независимой Азербайджанской Республики, улучшения благосостояния граждан, заслуживают одобрения, житель города Гянджа Илькин Джавадов пишет: "Принимаемые Вами превентивные меры для предотвращения распространения в стране пандемии коронавируса, который охватил весь мир, работа, проводимая в целях защиты здоровья населения, высоко оценивается гянджинцами.

Ваша самоотверженность в столь трудные дни для нашего государства, нации, Ваш неоценимый труд вызывают у меня, как представителя молодежи, большую гордость и я выражаю Вам глубокую признательность за то, что заботитесь о такой большой семье, как Азербайджан".

Житель Агджабединского района Ализаде Наджафов свою благодарность Президенту Азербайджана выражает следующими словами: "Упреждающие меры, предпринятые Вами в последние дни по предотвращению распространения пандемии коронавируса в Азербайджане, весьма положительно встречаются общественностью Агджабединского района. Наши аксакалы, интеллигенция, соответствующие местные исполнительные структуры доводят до жителей информацию о неотложных мерах, осуществляемых под Вашим руководством, в частности, то, что защита здоровья людей является нашей главной задачей. Время еще раз показало, что наш Президент и в эти тяжелые дни, как и всегда, находится рядом с народом.

Господин Президент, жители Агджабединского района также перечисляют средства в созданный по Вашей инициативе Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, строго соблюдают призыв "Оставайся дома!"

Уважаемый господин Президент, в эти тяжелые дни мы - агджабединцы присоединяемся к Вашим призывам, выражаем уверенность в том, что, иншаллах, под мудрым руководством Вашего превосходительства наш народ с честью преодолеет это испытание. Верим, что в скором времени жизнь в нашей стране пойдет своим чередом".

Выражая признательность Президенту, житель села Чайруд Лерикского района Сейран Исмаилов пишет, что в результате осуществляемых главой государства превентивных мер влияние пандемии в нашей стране находится на минимальном уровне: "Сегодня все человечество оказалось лицом к лицу с катастрофой под названием коронавирус. Эта пандемия, ежедневно уносящая жизни тысячи людей, к сожалению, не обошла стороной и наш родной Азербайджан. Однако в результате осуществляемых Вами превентивных мер влияние пандемии в нашей стране находится на минимальном уровне. Подписанные Вами распоряжения и данные указания рассчитаны на обеспечение безопасности и защиту здоровья граждан Азербайджана. Вы еще раз доказали, что, как Президент каждого азербайджанца, находитесь рядом с нами. Народ еще раз убедился, что наше государство находится в надежных руках.

Господин Президент, заверяем Вас, что, тесно сплотившись вокруг Вас, мы всегда готовы выполнять Ваши распоряжения и указания. Верим, что в результате именно Вашей дальновидной политики мы в кратчайшие сроки победим эту пандемию также, как смогли достичь успехов во всех областях, страна преодолеет это испытание с минимальными потерями.

Господин Президент, от имени жителей населенного пункта, где я проживаю, выражаю Вам признательность за меры, предпринимаемые во имя защиты здоровья граждан Азербайджана. Пусть Аллах дарует Вам крепкое здоровье, успехов в деятельности".

Житель Гарадагского района города Баку Заур Аллахвердиев отмечает, что в результате предпринимаемых упреждающих мер азербайджанское государство достигло больших успехов на первичном этапе борьбы с пандемией коронавируса и сегодня в Азербайджане ситуация более благоприятная по сравнению с другими странами. "Несмотря на это, Азербайджан продолжает предпринимать все необходимые меры. Граждане Азербайджана, приехавшие из-за рубежа, помещены на карантин. Для карантина представлены самые благоприятные условия. В ряде больниц страны размещены зараженные коронавирусом. Все это важные шаги, предпринимаемые государством для защиты здоровья граждан страны.

Уважаемый Президент, осуществляемые Вами оперативные упреждающие меры, построенная в нашей стране самая современная "Ени клиника", работа, реализуемая с целью защиты здоровья населения страны, поддерживается и одобряется азербайджанской молодежью. Верю, что в результате предпринимаемых Вами мер, наш народ победит COVID-19. В этой борьбе победит единство и солидарность", - сказал он, в заключение.

Проживающий в Сабунчинском районе города Баку поэт-журналист Рауф Алагезов, лично от своего имени и от имени членов своей семьи, а также от имени десятков тысяч своих читателей, выражая благодарность главе государства за усилия, осуществляемые для предотвращения пандемии коронавируса, пишет: «Уважаемый господин Президент, как творческий человек, Президентский стипендиат, поэт и журналист, я внимательно наблюдаю за Вашей деятельностью и выражаю Вам признательность за все это. Я всегда к Вашим услугам. Слава Вам, господин Президент!».

Житель Газахского района Акиф Амиров пишет, что проводимая главой государства работа по развитию день ото дня Азербайджана, повышению политического авторитета среди государств мира очень важна и с благодарностью воспринимается народом. «Уважаемый господин Президент, в частности, реализуемые Вами проекты, предпринимаемые успешные шаги для улучшения благосостояния граждан страны заслуживают высокой оценки. Одной из областей, которой Вы всегда уделяете внимание, является здравоохранение. Мы, газахцы стали реальными свидетелями работы, которую Вы осуществляете для развития этой области. Ввод в эксплуатацию 3 марта нового здания Газахской центральной районной больницы на 145 коек с Вашим участием является наглядным примером Вашей заботы о здравоохранении. Сегодня функционирование современной больницы в Газахе, который граничит с врагом на протяжении 168 километров, означает не только государственную заботу о наших медицинских работниках, но и внимание о нас, жителях. Наличие современной больницы в Газахе, расположенной в 500 километрах от столицы, еще раз свидетельствует о том, что наше государство предпринимает важные шаги для охраны здоровья граждан не только в столице, но и в наших регионах.

Дорогой Президент, как представитель молодежи выражаю Вам признательность за работу, проводимую во имя защиты здоровья граждан страны. Желаю Вам успехов в дальнейшей деятельности во имя процветания независимого Азербайджана», - отмечает он.

Житель села Гаракязымлы Джалилабадского района Фариз Агаев пишет: «Уважаемый господин Президент, Вы – достойный преемник великого лидера Гейдара Алиева. Приветствую всю Вашу работу, проводимую для благосостояния, лучшей жизни народа. Выражаю Вам признательность за неустанную деятельность. Независимо от того, насколько велика работа, которую Вы осуществляете для развития Азербайджана, ее значение будет возрастать в последующие годы. Поэтому народ любит, поддерживает Вас. Уверены, что под Вашим руководством мы успешно преодолеем все трудности. Да хранит Вас Аллах».

Житель города Сумгайыт Али Теймуров выражает главе государства признательность за внимательный и заботливый подход к нашим студентам, обучающимся за рубежом в период, когда коронавирус широко распространен в мире. Он пишет: «Уважаемый господин Президент, от имени членов нашей семьи выражаю Вам глубокую признательность за внимание и заботу о студентах, оказанную посольством нашей страны в Турции, в том числе о моем сыне, получающем образование в Стамбульском техническом университете. Господин Президент, во время пандемии коронавируса Вы уделяете постоянное внимание нашим студентам, обучающимся за рубежом, в такой сложной ситуации оказываете им как моральную, так и материальную поддержку. Дорогой Президент, еще раз выражаем Вам признательность. Желаем успехов в делах. Да хранит Аллах Вас и членов Вашей семьи».

Еще один житель Сумгайыта Азер Рашидов, подчеркивая, что благодаря своевременным успешным шагам главы государства, его мудрым решениям, наша страна ведет решительную борьбу с пандемией коронавируса, пишет: «Уважаемый господин Президент, история доказывает, что сильный и мудрый лидер является очень важным фактором в судьбе каждого народа, каждого государства. Мы видели и сегодня видим это на примере родного Азербайджана. Великий лидер Гейдар Алиев спас нашу страну, народ от пропасти, а сегодня Вы защищаете Азербайджан от больших бедствий. Последние события еще раз доказывают это. Благодаря своевременно предпринятым успешным шагам, принятым мудрым решениям наша страна решительно борется с пандемией коронавируса и мы уверены, что победим в этой борьбе.

Дорогой Президент, благодарный азербайджанский народ высоко ценит Вашу деятельность и всегда опирается на Вас. Большое Вам спасибо, за прекрасные дела!».

Житель села Шорсулу Сальянского района Дашгын Джабиев от имени молодежи выражает Президенту Ильхаму Алиеву признательность за то, что он всегда думает о народе и заботится о каждом гражданине. Он пишет: «Уважаемый господин Президент, я, как представитель молодежи, очень рад, что сегодня Вы успешно продолжаете молодежную политику, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым. Благодаря этому сегодня в Азербайджане формируется высокоинтеллектуальная молодежь, обладающая чувством патриотизма, национальным самосознанием. День ото дня возрастает роль азербайджанской молодежи в общественно-политической жизни страны. Ваши внимание и забота о народе способствует росту благосостояния граждан. В настоящее время Вы предпринимаете срочные и неотложные меры по предотвращению пандемии коронавируса в нашей стране.

Господин Президент, согласно Вашему поручению каждому гражданину оказывается помощь для охраны здоровья. Эти превентивные меры ещё раз свидетельствуют о том, что Вы всегда думаете о народе и заботитесь о каждом гражданине. Каждое Ваше дело одобряется народом. Господин Президент, от имени молодежи Сальяна выражаем Вам глубокую признательность за всю проделанную работу, желаем успехов в Вашей трудной и славной деятельности».

Проживающая в Бинагадинском районе города Баку Нурида Мурадова пишет: «Уважаемый господин Президент, всем известно, какие дела Вы осуществляете для нашей страны и народа. Ваша самоотверженность и в эти дни налицо и должна быть особо отмечена. В нынешние тяжелые дни Вы все время думаете о народе, выражаю Вам глубокую признательность за поддержку и заботу о нас. Горжусь тем, что у нас такой глава государства, как Вы. Большое спасибо».

Житель города Гянджа Ильгар Алиев подчеркивает, что благодаря мудрой и дальновидной политике Президента Азербайджана принимаются важные шаги для сокращения воздействия и ограничения масштабов пандемии в нашей стране. Он пишет: «Уважаемый господин Президент, пандемия коронавируса не обошла стороной и Азербайджан. Благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике принимаются важные шаги для сокращения воздействия и ограничения масштабов пандемии в нашей стране, все возможности нашего государства направлены на предотвращение эпидемии и устранение ее последствий. Все это подтверждает, что в центре Вашей политики стоит гражданин Азербайджана и его благополучие.

Господин Президент, выражаем Вам признательность за всю эту работу. Мы гордимся Вами».

Проживающий в Ясамальском районе столицы Самир Исмайлов, выражая главе государства признательность за внимание и заботу о народе в борьбе с эпидемией коронавируса, пишет: «Сердечно благодарю Вас за проявление внимания и заботы о нашем народе в борьбе с эпидемией коронавируса. Как гражданин, я готов добровольно оказать поддержку проводимой Вами работе. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!».

Среди тех, кто написал письма благодарности Президенту Ильхаму Алиеву, есть люди, которые не являются гражданами Азербайджана, но живут в нашей стране. Одними из них – проживающая в Баку Оксана Узбашова. Она пишет: «Уважаемый господин Президент, хочу поблагодарить Вас за то, как Вы бережете свой народ, за то, что Вы оперативно отреагировали на коронавирус. Дай Бог Вам здоровья. К моему огромному сожалению, я не являюсь гражданкой Азербайджана. Но так как я проживаю в Баку, я чувствую себя в безопасности и все это благодаря Вам. Я хотела Вам написать слова благодарности лично от себя и от своей семьи. Я в Баку проживаю уже 5 лет, замужем за гражданином Азербайджана, у нас растет дочка. Еще раз благодарю Вас и членов Вашей семьи от имени моей семьи».