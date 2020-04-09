Премьер-министр: Реализация транзитного потенциала Азербайджана - одно из важных условий диверсификации экономики

БАКУ /Trend/ - Реализация транзитного потенциала с развитием транспортной инфраструктуры страны самое важное условие диверсификации экономики. Как отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан, не имеющий прямого выхода к морю, сегодня становится транспортным хабом. За последние 16 лет в транспортной сфере реализованы крупные проекты, в эту сферу направлены инвестиции в значительном объеме.

Об этом в видеотчете, представленном сегодня в Милли Меджлисе по деятельности Кабинета министров за 2019 год, сказал премьер-министр Али Асадов, сообщает в четверг Trend.

Сказав, что 2019 год был ознаменован сдачей в эксплуатацию газопровода TANAP, премьер-министр добавил, что реализация проекта TANAP, являющегося основной частью Южного газового коридора, необходимо воспринимать как один из значительных успехов в истории экономики страны. Последний проект этого транспортного коридора - TAP находится на стадии реализации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)