Сиявуш Новрузов: Надо поименно называть людей, ведущих антиазербайджанскую пропаганду из-за рубежа (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Надо поименно называть людей, ведущих антиазербайджанскую пропаганду из-за рубежа.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, сообщает в четверг Trend.

"Проживающая в США Севиндж Османгызы, Захид Ганимет из Европы утверждают, что в Азербайджане не проводится борьба с коронавирусом. В стране предпринимается столько мер, введен особый карантинный режим. Кто тогда осуществляет эти работы?", - отметил он.

Он добавил, что эти люди не выходят из дома за рубежом, вдвойне подчиняясь требованиям правоохранительных органов: «А в Азербайджане призывают людей выходить на улицу. Они хотят ухудшения ситуации в стране. Провокатором в данном случае выступает Али Керимли. Они, не постесняются сказать, что коронавирус создан в Азербайджане. Таких необходимо изобличать. Они представляют оппозицию не против властей, а против народа и государственности».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)