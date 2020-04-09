Президент Ильхам Алиев выделил 97 млн манатов на поставку в Азербайджан необходимого медицинского оборудования

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение "О выделении средств для закупки необходимого медицинского оборудования и других медицинских средств в рамках здравоохранительных мероприятий, проводимых в Азербайджане против пандемии коронавируса".

Согласно распоряжению, для закупки необходимого медицинского оборудования и других медицинских средств с целью предотвращения распространения пандемии коронавируса и усилению борьбы с ней из предусмотренного в государственном бюджете на 2020 год Резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию выделяются 97 миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части первой настоящего распоряжения, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.