Шабнам Гасанова: Армения не отказалась от своей коварной политики даже в тяжелый для мира период

БАКУ /Trend/ - В то время, когда весь мир проходит тяжелое испытание и Азербайджан демонстрирует свою солидарность с ним, мы стали свидетелями того, что Армения не отказалась от своей коварной политики, сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

По ее словам, когда почти весь мир объединился вокруг одной цели - борьбы с этим страшным вирусом - Армения снова заняла деструктивную позицию как в данном вопросе, так и в вопросах исторической справедливости. нарушая все нормы и принципы международного и человеческого права. Так называемые "выборы" в оккупированном регионе Азербайджана - Нагорном Карабахе - стали очередным примером этого:

"Этот шаг, несомненно, означает вызов не только Азербайджану, но и всему международному сообществу. Во-первых, это еще раз доказывает, что для Армении, нарушающей принципы гуманизма, не интересно, как на жизнь людей повлияет коронавирусная пандемия. Во-вторых, оккупационная Армения, проводя т.н. "выборы" в Нагорном Карабахе, еще раз продемонстрировала, что не считается с принципами международного права.

Мировому сообществу также известно, что исторические земли Азербайджана, Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов были оккупированы, что прежде всего - грубое нарушение всех норм и принципов международного права. Нельзя говорить о "выборах", о какой-либо деятельности, определенной и присущей государствам в рамках норм международного права на территориях, на которых была проведена этническая чистка против азербайджанцев.

Политолог подчеркнула, что выборы, как понятие - не только являются событием, принятым международным сообществом, но и осуществляются государствами-полноправными членами системы международных отношений. Это является требованием, отвечающим международным стандартам:

"В то же время, Копенгагенский документ ОБСЕ 1990 года, членом которого является и сама Армения, несет основной принцип этой структуры в связи с демократическими выборами. Этот документ включает в себя все обязательства стран-членов Организации по устойчивому и справедливому внедрению процессов. Соответственно, проведение так называемых "выборов" в Нагорном Карабахе, являющемся оккупированной территорией Азербайджана, означает грубое нарушение Арменией этого принципа и всех обязательств перед организацией, как страны-члена организации. Эти т.н. "выборы" полностью отличаются от нормальных выборов, принятых акторами международного права, и не имеют никакой легитимности".

Напомним, что шоу "президентские и парламентские выборы", организованное в Нагорном Карабахе 31 марта 2020 года, было однозначно отвергнуто международной общественностью. Единогласным решением 120 государств-членов Движения неприсоединения, являющегося второй по величине политической платформой в мире после ООН, еще раз была подтверждена незаконность так называемых "выборов" на оккупированных землях Азербайджана.

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили, что США, Франция, Россия не признают это так называемое "предвыборное" шоу. Организация исламского сотрудничества, в состав которой входят 57 государств, Турецкий Совет, Турецкая Парламентская Ассамблея, Организация демократии и экономического развития - ГУАМ, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, а также Чешская Республика, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Финляндия, Германия, Италия, Черногория, Великобритания, Бельгия, Швеция, Хорватия, Иран, Канада, Норвегия и другие, выступив с заявлениями, выдвинули принципиальную позицию и не признали так называемые "выборы".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)