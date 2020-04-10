Мы всегда рядом с Вами, мы – Ваши солдаты - письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Мы всегда рядом с Вами, мы – Ваши солдаты.

Как передает Trend со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, об этом говорится в благодарственном письме жителя Низаминского района Баку Самира Абдуллаева в адрес Президента Ильхама Алиева за его решительные шаги по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в стране, внимание и заботу о народе.

"Уважаемый Президент, выражаю Вам глубокую благодарность от себя, и от имени нашей семьи за то, что Вы, как всегда, и в эти трудные дни находитесь рядом с народом, проявляете заботу о нас.

Ввод в эксплуатацию медицинского учреждения "Ени клиника" для лечения больных коронавирусом, открытие предприятия по производству масок являются очередным доказательством того, что Вы всегда находитесь рядом с народом, всегда думаете о гражданах. Мы всегда рядом с Вами, мы – Ваши солдаты», - пишет Самир Абдуллаев.