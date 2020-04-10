Президент Ильхам Алиев утвердил очередное Соглашение между Азербайджаном и Украиной

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Закон "Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджана и Кабинетом министров Украины об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей дипломатических представительств и сотрудников консульских учреждений".

Согласно документу, утверждается "Соглашение между правительством Азербайджана и Кабинетом министров Украины об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей дипломатических представительств и сотрудников консульских учреждений", подписанное 21 января в Киеве.