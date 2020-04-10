Рамиль Гасан: Главная цель действий правительства Азербайджана - защита здоровья населения

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане с целью недопущения широкого распространения коронавирусной инфекции правительство осуществляет систематические меры, главной целью которых является защита здоровья населения.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Рамиль Гасан.

Он сообщил, что введенные ограничения и проведенная работа служат защите здоровья населения, направлены на пресечение распространения этого опасного заболевания.

Депутат добавил, что меры, принимаемые в этом направлении находятся под личным контролем Президента Ильхама Алиева. Правительство предпринимает важные шаги для недопущения дальнейшего распространения вируса.

"Здравоохранение, самоотверженные медработники страны мобилизовались в рамках этой работы. До сих пор проведены 57 тысяч тестов, что является крайне высоким показателем. Это также важно с точки зрения своевременного выявления случаев инфицирования", - сказал Рамиль Гасан.

Он подчеркнул, что введение дополнительных ограничений Оперативным штабом с пятого апреля служит именно вышеуказанной цели.

"Эти правила являются продолжением работ, проведенных для недопущения широкого распространения инфекции", - подытожил депутат.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)