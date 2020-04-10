Россия благодарит Азербайджан за жест солидарности в борьбе с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Россия благодарит Азербайджан жест солидарности в борьбе с коронавирусом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство России в Азербайджане.

«Вечером 9 апреля на здании Центра Гейдара Алиева, являющегося архитектурным символом современного Азербайджана, была размещена проекция флага России. В этой непростой мировой обстановке поддержка близкого друга, соседа и надежного партнера, каким является для России Азербайджан, особенно важна», - говорится в сообщении посольства.

В сообщении выражается благодарность руководству страны, Центру Гейдара Алиева и всему азербайджанскому народу за этот жест дружбы и солидарности с Россией и российским народом в борьбе с коронавирусом.

«Российская сторона испытывает такие же теплые чувства в отношении Азербайджана, поддерживает его усилия по преодолению последствий пандемии», - говорится в сообщении посольства.