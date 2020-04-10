Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане функционируют 18 лабораторий для проведения тестов, 5 из них созданы недавно

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане функционируют 18 лабораторий для проведения тестов, 5 из них созданы недавно.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхам Алиев, выступая на чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции.

"На сегодняшний день по стране проведено около 60 тысяч тестов. Количество тестов на каждый миллион человек населения превышает 5200. По количеству проведенных тестов мы находимся на 30-м, а по количеству тестов, проведенных на каждый миллион человек населения, - на 40-м месте в мире. В Азербайджане функционируют 18 лабораторий для проведения тестов, 5 из них созданы недавно", - сказал глава государства.

По его словам, в настоящее время в мире стало проблемой приобретение медицинских принадлежностей и оборудования.

"Государства ограничили продажу производимых оборудования и принадлежностей. Поэтому возникла необходимость в местном производстве. Для удовлетворения внутренних потребностей в начале апреля в нашей стране оперативно начало функционировать предприятие по производству медицинских масок. По моей инициативе в Азербайджане был учрежден Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. В настоящее время объем перечисленных в Фонд пожертвований превышает 110 миллионов манатов или 65 миллионов долларов. Наряду с государственными средствами, добровольные пожертвования в Фонд отдельными лицами, предпринимателями и организациями имеет и большое символическое значение. Это – пример солидарности в азербайджанском обществе", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что не секрет, что пандемия коронавируса нанесла удар по экономике стран мира.

"Для обеспечения экономической стабильности в Азербайджане, решения проблем, связанных с занятостью, а также сохранения стабильности макроэкономического и финансового положения были выделены 2,5 миллиарда манатов, или примерно 1,5 миллиарда долларов. В целях сокращения негативного воздействия пандемии на экономику страны, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости и субъектов предпринимательства Кабинет Министров подготовил и утвердил План мероприятий. Если учесть отрасли, подвергшиеся наибольшему воздействию коронавируса, и людей, занимающихся частным предпринимательством, то можно увидеть, что больше всего от этой ситуации страдают около 600 тысяч человек. Предпринимателей призвали не сокращать рабочие места", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, государство выплатит значительную часть заработной платы более 300 тысяч человек, работающих в сорока четырех тысячах субъектах предпринимательства.

"Кроме того, государственной поддержкой воспользуются более 290 тысяч представителей микро- и частного предпринимательства. Эти программы охватывают в целом около 600 тысяч человек. Была обеспечена занятость с сохранением заработной платы более 900 тысяч работников по государственному сектору и 690 тысяч работников по негосударственному. Для социальной защиты безработных будет создано 50 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. Начались единовременные выплаты зарегистрированным безработным. На 60 процентов кредитов в объеме 500 миллионов манатов, или примерно 300 миллионов долларов, недавно выданных банками предпринимателям, будет предоставлена государственная гарантия", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что половина процентной ставки по гарантированным кредитам будет субсидирована за счет средств государственного бюджета.

"Также будут субсидированы 10 процентов процентной ставки по существующим банковским кредитам в объеме 1 миллиарда манатов, около 600 миллионов долларов, не имеющих государственной гарантии. Для этого из государственного бюджета выделено 50 миллионов манатов, или примерно 30 миллионов долларов. Основная цель этой меры заключается в оказании помощи предпринимателям, столкнувшимся из-за пандемии с трудностями с выплатой процентов. В результате мер социальной изоляции увеличилось потребление населением электроэнергии. С учетом этого были сделаны льготы на коммунальные платежи. Эти программы являются лишь частью государственной поддержки, в настоящее время идет работа над другими механизмами государственной поддержки", - сказал глава государства.