Президент Ильхам Алиев: Тюркский совет как организация готов к сотрудничеству с другими международными организациями

БАКУ/Trend/ - Тюркский совет как организация готов к сотрудничеству с другими международными организациями.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхам Алиев, выступая на чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции.

"Уважаемые друзья, считаю, что основная цель сегодняшнего чрезвычайного Саммита заключается в проведении обмена опытом относительно действий, предпринимаемых нами на национальном уровне, оказании поддержки друг другу в нужный момент и укреплении солидарности между нашими народами. В нынешних условиях глобальной пандемии государства-члены Тюркского совета не замкнулись в себе. Тюркский совет как организация готов к сотрудничеству с другими международными организациями. Азербайджан также оказывает поддержку отдельным странам", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что важное значение для экономики наших стран, торговых отношений и импортно-экспортных операций представляют транспортные перевозки.

"Азербайджан, ответственно относясь к своей роли надежного транзитно-логистического центра между Турцией и Центральной Азией, принял дополнительные меры для перевозки транзитных грузов. В условиях взаимопонимания и координации между нашими странами непрерывно осуществляются международные грузоперевозки. Несмотря на негативное влияние пандемии, в первые три месяца 2020 года из тюркоязычных стран через Азербайджан было перевезено более 180 тысяч тонн грузов, что на 40 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - подчеркнул глава государства.

По его словам, есть хорошие возможности для нашего сотрудничества в области услуг здравоохранения, в том числе обмена опытом специалистами-медиками, создания совместных медицинских комиссий.

"Кроме того, важно оказать поддержку и помощь гражданам друг друга, оказавшимся на территории наших стран из-за временного прекращения пассажирских транспортных перевозок. Принятые нами меры направлены на охрану здоровья наших стран и облегчение социально-экономических последствий пандемии, обеспечение устойчивого развития наших экономик. Надеюсь, что наши страны и народы достойно преодолеют эту тяжелую ситуацию и внесут весомый вклад в глобальную борьбу с пандемией. Благодарю за внимание", - сказал Президент Ильхам Алиев.