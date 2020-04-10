Президент Ильхам Алиев: Пандемия коронавируса является глобальной угрозой, поэтому требует глобального ответа

Политика 10 апреля 2020 21:32 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Пандемия коронавируса является глобальной угрозой, поэтому требует глобального ответа

БАКУ/Trend/ - Пандемия коронавируса является глобальной угрозой, поэтому требует глобального ответа.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхам Алиев, выступая на чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции.

"Мы стали свидетелями того, как с первых дней пандемии некоторые страны и международные организации растерялись перед коронавирусом и замкнулись в себе. В нынешних условиях, когда пандемия охватила весь мир, планета нуждается в солидарности и сотрудничестве", - сказал глава государства.

По его словам, Азербайджан предпринял оперативные и упредительные шаги для предотвращения распространения коронавируса.

"В соответствии со сложившимися условиями были приняты ограничительные меры. В начале этого года моим Распоряжением был создан Оперативный штаб при Кабинете Министров. С 3 марта в стране поэтапно был приостановлен до 20 апреля учебный процесс во всех образовательных учреждениях. Все запланированные на территории страны массовые мероприятия были перенесены или отменены. С 14 марта был введен особый режим, включающий ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта – специальный карантинный режим", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что была приостановлена деятельность торговых и развлекательных центров, запрещен вход людей в парки и общественные места отдыха.

"Полностью приостановлена деятельность междугородного транспорта и Бакинского метрополитена. С 5 апреля в стране введено ограничение на передвижение. За исключением лиц, привлеченных к деятельности ряда государственных и частных структур, всем остальным гражданам разрешается покидать места проживания в конкретно установленных случаях и временных рамках посредством системы СМС-разрешений", - сказал глава государства.

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