Президент Ильхам Алиев: Осуществленные программы являются лишь частью государственной поддержки, в настоящее время идет работа над другими механизмами государственной поддержки

БАКУ/Trend/ - Тюркский совет как организация готов к сотрудничеству с другими международными организациями.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхам Алиев, выступая на чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции.

"Для обеспечения экономической стабильности в Азербайджане, решения проблем, связанных с занятостью, а также сохранения стабильности макроэкономического и финансового положения были выделены 2,5 миллиарда манатов, или примерно 1,5 миллиарда долларов. В целях сокращения негативного воздействия пандемии на экономику страны, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости и субъектов предпринимательства Кабинет Министров подготовил и утвердил План мероприятий. Если учесть отрасли, подвергшиеся наибольшему воздействию коронавируса, и людей, занимающихся частным предпринимательством, то можно увидеть, что больше всего от этой ситуации страдают около 600 тысяч человек. Предпринимателей призвали не сокращать рабочие места", - сказал глава государства.

По его словам, государство выплатит значительную часть заработной платы более 300 тысяч человек, работающих в сорока четырех тысячах субъектах предпринимательства.

"Кроме того, государственной поддержкой воспользуются более 290 тысяч представителей микро- и частного предпринимательства. Эти программы охватывают в целом около 600 тысяч человек. Была обеспечена занятость с сохранением заработной платы более 900 тысяч работников по государственному сектору и 690 тысяч работников по негосударственному. Для социальной защиты безработных будет создано 50 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. Начались единовременные выплаты зарегистрированным безработным. На 60 процентов кредитов в объеме 500 миллионов манатов, или примерно 300 миллионов долларов, недавно выданных банками предпринимателям, будет предоставлена государственная гарантия. Половина процентной ставки по гарантированным кредитам будет субсидирована за счет средств государственного бюджета", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что также будут субсидированы 10 процентов процентной ставки по существующим банковским кредитам в объеме 1 миллиарда манатов, около 600 миллионов долларов, не имеющих государственной гарантии.

"Для этого из государственного бюджета выделено 50 миллионов манатов, или примерно 30 миллионов долларов. Основная цель этой меры заключается в оказании помощи предпринимателям, столкнувшимся из-за пандемии с трудностями с выплатой процентов. В результате мер социальной изоляции увеличилось потребление населением электроэнергии. С учетом этого были сделаны льготы на коммунальные платежи. Эти программы являются лишь частью государственной поддержки, в настоящее время идет работа над другими механизмами государственной поддержки", - сказал глава государства.