Вугар Искендеров: Шаги, предпринятые азербайджанским государством в борьбе с коронавирусом, являются примером для большинства стран

БАКУ/Trend/ - Новый вид коронавирусной инфекции парализовал жизнь самых больших, развитых стран, государства мира принимают различные меры для предотвращения распространения этого вируса. С чувством большой гордости можно сказать, что шаги, предпринятые Азербайджаном в этом вопросе, служат примером для большинства стран.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Вугар Искендеров.

Он отметил, что на основе соответствующих указов, распоряжений и поручений Президента Ильхама Алиева осуществляются все возможные меры превентивного характера.

По его словам, правительство Азербайджана, учитывающее рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международный опыт, постоянно уделяющее внимание надежной защите здоровья населения, еще более расширило сферу охвата мероприятий, осуществляемых в рамках борьбы с данной угрозой.

Искендеров отметил, что если в начале развития пандемии, в течение дня в стране проводилось 200-300 обследований, то в настоящее время в Азербайджане проводится более 57 тысяч обследований, связанных с COVID-19.

"Благодаря предпринятым шагам в нашей стране увеличились возможности для выявления новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, Азербайджан приобрел дополнительные медицинские лаборатории на уровне самых современных стандартов, что еще более ускорило проведение обследований", - подчеркнул он.

Депутат отметил, что меры, предпринятые азербайджанским государством в плане борьбы с широким распространением коронавируса на территории страны, высоко оцениваются как общественностью страны, так и на международной уровне.

"Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и лидерам других стран. Как отмечается в письме, генеральный директор ВОЗ высоко оценивает проводимую Президентом Азербайджана политику и предпринимаемые шаги по ограничению влияния и масштабов пандемии COVID-19.

Как отметил депутат, представительство ООН в нашей стране также высоко оценивает усилия правительства Азербайджана по предотвращению распространения COVID-19, а также поддерживает меры по введению особого карантинного режима. В заявлении, распространенном представительством ООН в Азербайджане, особо отмечена поддержка Всемирной организации здравоохранения в размере пяти миллионов долларов США, в качестве вклада в мероприятия, проводимые азербайджанским правительством на глобальном уровне.

Депутат добавил, что важное значение имеет принятие решения о введении в нашей стране особого карантинного режима, объявленных в связи с этим специальных правил, а также применения механизма контроля за их строгим соблюдением:

"Азербайджан очень гибко отреагировал на распространение инфекции. При Кабинете министров создан Оперативный штаб, обеспечена связь между государственными структурами, проведена широкомасштабная просветительская работа по защите от инфекции, закрыты сухопутные и воздушные границы, закрыты школы, детские сады, ВУЗ-ы, вступили в силу ограничительные правила, введен карантинный режим. Около 20 больниц по всей стране были переданы для лечения больных, зараженных коронавирусом", - отметил он.

Депутат также подчеркнул, что в то же время, в целях снижения последствий заболевания COVID-19, главой государства были подписаны соответствующие распоряжения. Кроме того, учрежден Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Один из самых важных моментов заключается в том, что Азербайджан с первых дней сотрудничал с ВОЗ в борьбе против COVID-19.

"Как видно, азербайджанское государство предприняло и продолжает предпринимать все необходимые шаги. Теперь очередь за гражданами. Мы, каждый из нас, должны глубоко осознавать ответственность, возложенную на нас в этом вопросе, соблюдать требования, предъявляемые в рамках мер социальной изоляции. Сегодня каждый гражданин может помочь в формировании сильной обороны. То есть, каждый, изолируя себя, может сделать шаг в направлении предотвращения распространения этой инфекции", - сказал он.