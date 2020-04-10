Оперативный штаб обратился к желающим вернуться из России гражданам Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров обратился к гражданам Азербайджана, желающим вернуться в страну из России.

Как сообщили в пятницу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, в рамках мер, осуществляемых на международном уровне в направлении предотвращения широкого распространения коронавируса COVID-19, ряд стран, закрыв границы, временно ограничил въезд и выезд на свою территорию.

Ввиду приостановления регулярных авиарейсов большинством государств с марта 2020 года гражданам Азербайджана, находящимся за границей и желающим вернуться в страну, были адресованы обращения, правительство Азербайджана обеспечило их возвращение в страну чартерными рейсами из Ирана, Турции, России, Италии, Венгрии и других стран. На последующем этапе ситуация в связи с пандемией COVID-19 в Азербайджане была проанализирована, и с целью сдерживания широкого распространения заболевания, за исключением грузоперевозок, с пятого по 20 апреля 2020 года был закрыт въезд и выезд с территории Азербайджана как наземным, так и воздушным транспортом, в том числе были приостановлены местные авиаперелеты.

Несмотря на то, что предупреждение о закрытии границ было дано заранее, наблюдаются случаи скопления, создание напряженности на контрольно-пропускных пунктах гражданами Азербайджана, проживающих в России и желающих вернуться в страну. В связи со сложившейся ситуацией призываем граждан Азербайджана, проживающих в России и желающих вернуться в страну, соблюдать требования режима карантина, и до 20 апреля 2020 года встать на учет в посольстве и консульствах Азербайджана в России.

Ввиду действия в Азербайджане особого режима карантина, решение об открытии границ будет вынесено после 20 апреля 2020 года, исходя из анализа ситуации, сложившейся в связи с COVID-19. Также, учитывая возможности приема граждан в пунктах, отведенных внутри страны для прохождения карантина, и динамику распространения коронавируса COVID-19, будет рассмотрен вопрос возвращения в страну по определенному графику граждан, вставших на учет в посольстве и консульствах.

В период закрытия границ, в качестве исключения, будет разрешено только возвращение в страну праха граждан Азербайджана в сопровождении одного близкого человека (с помещением сопровождающего человека на карантин после въезда в Азербайджан).

Во имя защиты здоровья и безопасности людей в период глобальной пандемии от граждан требуется соблюдать действующие требования и правила, не собираться на пограничных пунктах, тем самым нарушая режим карантина страны проживания.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)