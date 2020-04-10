По инициативе Президента Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - 10 апреля по инициативе Президента Азербайджанской Республики, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Саммит был посвящен теме борьбы с пандемией коронавируса.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на Саммите.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемые главы государств и правительств.

Уважаемый генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

Дорогие друзья.

Сердечно приветствую всех вас. Благодарю за поддержку инициативы проведения чрезвычайного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, выдвинутой Азербайджаном как страной председателем. Организация Саммита спустя несколько дней после выдвижения данной инициативы свидетельствует о том, что Тюркский совет построен на основе дружбы и братства.

Выражаю признательность генеральному директору Всемирной организации здравоохранения доктору Тедросу Аданому Гебрейесусу за участие в Саммите.

Повестка дня Саммита представлена. Если нет никаких предложений по повестке дня, то можно приступить к работе.

Уважаемые коллеги, как вам известно, в октябре прошлого года в Баку состоялся VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. На этом саммите Азербайджан принял председательство и сразу же приступил к деятельности как страна-председатель. В период председательства мы прилагаем усилия, направленные на дальнейшее повышение авторитета организации в мире, укрепление сотрудничества между нашими странами.

Коронавирус, не признавая границ, распространился во всем мире и привел к трагическим последствиям. Желаю упокоения душ людей, скончавшихся от пандемии в нашей стране и в мире, выражаю соболезнования их близким и желаю скорейшего исцеления инфицированным.

Тюркский совет является первой международной организацией в мировом масштабе, проводящей на уровне глав государств Саммит, посвященный пандемии COVID-19. Это – очередное наглядное проявление нашей солидарности, находящейся на высоком уровне. Объединяющие нас общие корни, история, культура и национальные ценности являются важной основой для взаимовыгодной деятельности.

Пандемия коронавируса является глобальной угрозой, поэтому требует глобального ответа. Мы стали свидетелями того, как с первых дней пандемии некоторые страны и международные организации растерялись перед коронавирусом и замкнулись в себе. В нынешних условиях, когда пандемия охватила весь мир, планета нуждается в солидарности и сотрудничестве.

Азербайджан предпринял оперативные и упредительные шаги для предотвращения распространения коронавируса. В соответствии со сложившимися условиями были приняты ограничительные меры. В начале этого года моим Распоряжением был создан Оперативный штаб при Кабинете Министров. С 3 марта в стране поэтапно был приостановлен до 20 апреля учебный процесс во всех образовательных учреждениях. Все запланированные на территории страны массовые мероприятия были перенесены или отменены. С 14 марта был введен особый режим, включающий ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта – специальный карантинный режим. Была приостановлена деятельность торговых и развлекательных центров, запрещен вход людей в парки и общественные места отдыха. Полностью приостановлена деятельность междугородного транспорта и Бакинского метрополитена. С 5 апреля в стране введено ограничение на передвижение. За исключением лиц, привлеченных к деятельности ряда государственных и частных структур, всем остальным гражданам разрешается покидать места проживания в конкретно установленных случаях и временных рамках посредством системы СМС-разрешений.

С первых дней борьбы с пандемией Азербайджан плодотворно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения. В начале марта мы пригласили специалистов организации в Азербайджан. Они очень быстро откликнулись на наше предложение. Так, 9-13 марта в нашей стране находилась делегация ведущих специалистов организации. Они ознакомились с ситуацией в нашей стране и положительно оценили проделанную работу. Рекомендации, нашедшие отражение в отчете, подготовленном экспертной миссией, принимаются к сведению соответствующими государственными структурами.

В письме, адресованном мне 23 марта генеральным директором Всемирной организации здравоохранения доктором Тедросом Аданомом Гебрейесусом, дана высокая оценка продленной в Азербайджане работе. Азербайджан был расценен как образцовая страна в связи с мерами, принятыми против пандемии.

Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией коронавируса как в стране, так и в мире. Демонстрируя глобальную солидарность, Азербайджан выделил Всемирной организации здравоохранения добровольную финансовую помощь в борьбе с коронавирусом. 13 марта было подписано донорское соглашение, предусматривающее выделение Азербайджаном добровольной финансовой помощи Фонду обращений COVID-19 в рамках стратегического плана подготовки и реагирования Всемирной организации здравоохранения. Мы высоко оцениваем важную роль, которую Всемирная организация здравоохранения играет в глобальной борьбе с пандемией.

В течение шестнадцати лет в системе здравоохранения Азербайджана была проделана основательная работа, повысился уровень профессионализма врачей, построено или полностью отремонтировано более 750 учреждений здравоохранения. Ежегодно в Азербайджане более 5 миллионов человек проходят медицинское обследование за счет государства.

Больные, инфицированные коронавирусом, проходят лечение в более чем 20 государственных больницах. На днях в их распоряжение передана современнейшая больница нашей страны на 575 коек, именуемая "Ени клиника". В марте нынешнего года в трех городах нашей страны были сданы три новые больницы в общей сложности на 500 коек. Эти больницы также переданы в распоряжение больных, зараженных коронавирусом. В короткий срок планируется построить и сдать 10 современных больниц модульного типа на 200 коек каждая, 6 из которых будут построены государством, а 4 – частными предпринимателями.

Мы высоко оцениваем заслуги наших врачей и медицинских работников в борьбе с коронавирусом. Заработная плата врачей, обслуживающих инфицированных коронавирусом, повышена в 3, 4 и 5 раз. Это – проявление заботы государства о врачах.

Более пятнадцати тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из различных стран, в том числе организованными за счет государства чартерными рейсами. Все возвращенные в страну граждане размещены за государственный счет в 4-х и 5-звездочных гостиницах, в специальных карантинных зонах. Взятые на карантин лица размещаются также в Деревне атлетов, открытой во время первых Европейских игр.

В условиях взаимопонимания и координации с соседними государствами временно приостановлено наземное и воздушное транспортное сообщение, за исключением международных торговых перевозок. Приостановлены также международные воздушные перевозки пассажиров с другими странами.

На сегодняшний день по стране проведено около 60 тысяч тестов. Количество тестов на каждый миллион человек населения превышает 5200. По количеству проведенных тестов мы находимся на 30-м, а по количеству тестов, проведенных на каждый миллион человек населения, - на 40-м месте в мире. В Азербайджане функционируют 18 лабораторий для проведения тестов, 5 из них созданы недавно.

В настоящее время в мире стало проблемой приобретение медицинских принадлежностей и оборудования. Государства ограничили продажу производимых оборудования и принадлежностей. Поэтому возникла необходимость в местном производстве. Для удовлетворения внутренних потребностей в начале апреля в нашей стране оперативно начало функционировать предприятие по производству медицинских масок.

По моей инициативе в Азербайджане был учрежден Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. В настоящее время объем перечисленных в Фонд пожертвований превышает 110 миллионов манатов или 65 миллионов долларов. Наряду с государственными средствами, добровольные пожертвования в Фонд отдельными лицами, предпринимателями и организациями имеет и большое символическое значение. Это – пример солидарности в азербайджанском обществе.

Не секрет, что пандемия коронавируса нанесла удар по экономике стран мира. Для обеспечения экономической стабильности в Азербайджане, решения проблем, связанных с занятостью, а также сохранения стабильности макроэкономического и финансового положения были выделены 2,5 миллиарда манатов, или примерно 1,5 миллиарда долларов. В целях сокращения негативного воздействия пандемии на экономику страны, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости и субъектов предпринимательства Кабинет Министров подготовил и утвердил План мероприятий. Если учесть отрасли, подвергшиеся наибольшему воздействию коронавируса, и людей, занимающихся частным предпринимательством, то можно увидеть, что больше всего от этой ситуации страдают около 600 тысяч человек. Предпринимателей призвали не сокращать рабочие места. Государство выплатит значительную часть заработной платы более 300 тысяч человек, работающих в сорока четырех тысячах субъектах предпринимательства. Кроме того, государственной поддержкой воспользуются более 290 тысяч представителей микро- и частного предпринимательства. Эти программы охватывают в целом около 600 тысяч человек. Была обеспечена занятость с сохранением заработной платы более 900 тысяч работников по государственному сектору и 690 тысяч работников по негосударственному. Для социальной защиты безработных будет создано 50 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. Начались единовременные выплаты зарегистрированным безработным. На 60 процентов кредитов в объеме 500 миллионов манатов, или примерно 300 миллионов долларов, недавно выданных банками предпринимателям, будет предоставлена государственная гарантия. Половина процентной ставки по гарантированным кредитам будет субсидирована за счет средств государственного бюджета. Также будут субсидированы 10 процентов процентной ставки по существующим банковским кредитам в объеме 1 миллиарда манатов, около 600 миллионов долларов, не имеющих государственной гарантии. Для этого из государственного бюджета выделено 50 миллионов манатов, или примерно 30 миллионов долларов. Основная цель этой меры заключается в оказании помощи предпринимателям, столкнувшимся из-за пандемии с трудностями с выплатой процентов. В результате мер социальной изоляции увеличилось потребление населением электроэнергии. С учетом этого были сделаны льготы на коммунальные платежи. Эти программы являются лишь частью государственной поддержки, в настоящее время идет работа над другими механизмами государственной поддержки.

Уважаемые друзья, считаю, что основная цель сегодняшнего чрезвычайного Саммита заключается в проведении обмена опытом относительно действий, предпринимаемых нами на национальном уровне, оказании поддержки друг другу в нужный момент и укреплении солидарности между нашими народами. В нынешних условиях глобальной пандемии государства-члены Тюркского совета не замкнулись в себе. Тюркский совет как организация готов к сотрудничеству с другими международными организациями. Азербайджан также оказывает поддержку отдельным странам.

Важное значение для экономики наших стран, торговых отношений и импортно-экспортных операций представляют транспортные перевозки. Азербайджан, ответственно относясь к своей роли надежного транзитно-логистического центра между Турцией и Центральной Азией, принял дополнительные меры для перевозки транзитных грузов. В условиях взаимопонимания и координации между нашими странами непрерывно осуществляются международные грузоперевозки. Несмотря на негативное влияние пандемии, в первые три месяца 2020 года из тюркоязычных стран через Азербайджан было перевезено более 180 тысяч тонн грузов, что на 40 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Есть хорошие возможности для нашего сотрудничества в области услуг здравоохранения, в том числе обмена опытом специалистами-медиками, создания совместных медицинских комиссий. Кроме того, важно оказать поддержку и помощь гражданам друг друга, оказавшимся на территории наших стран из-за временного прекращения пассажирских транспортных перевозок. Принятые нами меры направлены на охрану здоровья наших стран и облегчение социально-экономических последствий пандемии, обеспечение устойчивого развития наших экономик. Надеюсь, что наши страны и народы достойно преодолеют эту тяжелую ситуацию и внесут весомый вклад в глобальную борьбу с пандемией. Благодарю за внимание.

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Затем выступили генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев.

Выступивший в заключение Саммита Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Благодарю, господин генеральный секретарь.

Считаю, что секретариату следует зафиксировать все прозвучавшие в выступлениях предложения и, обобщив их, представить всем странам для согласования. Уверен, что эти ценные предложения будут приняты к сведению. Таким образом, мы, успешно продолжая очередной этап нашего сотрудничества и проявляя единство в борьбе с коронавирусом, победим эту беду.

Хотел бы спросить у моих дорогих братьев, есть какие-то проблемы, вопросы, предложения.

Если нет, то разрешите мне выступить с заключительным словом, после чего предусмотрено принять Декларацию.

- Уважаемые друзья.

Хочу еще раз выразить моим дорогим братьям глубокую признательность за то, что они приняли нашу инициативу и участвовали в Саммите. Уверен, что ценные мысли и предложения, прозвучавшие сегодня в выступлениях, усилят нашу совместную борьбу с коронавирусом. В то же время нам необходимо еще более активизировать в период после пандемии усилия по сотрудничеству в области экономики, торговли, транспорта и других сферах для устранения негативного влияния этого заболевания.

Наши солидарность и единство носят образцовый характер. Это говорит о том, что мы находимся рядом друг с другом не только в радостные, но и в трудные дни. Солидарность и сотрудничество между странами и международными организациями в условиях глобальной пандемии имеют большое значение. Мы готовы к сотрудничеству с другими международными организациями. Считаю, что Итоговая декларация Саммита является существенным вкладом в это сотрудничество.

Уважаемые коллеги, надеюсь, что мы победим в борьбе с коронавирусом и выйдем из этой тяжелой ситуации с малыми потерями. А сейчас на повестке дня стоит принятие Декларации. Текст Декларации согласован и, таким образом, она принята.

Дорогие друзья, еще раз выражаю вам признательность за активное участие в Саммите и объявляю Саммит закрытым. Спасибо.