По инициативе Президента Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО) (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - 10 апреля по инициативе Президента Азербайджанской Республики, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Саммит был посвящен теме борьбы с пандемией коронавируса.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на Саммите.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемые главы государств и правительств.

Уважаемый генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

Дорогие друзья.

Сердечно приветствую всех вас. Благодарю за поддержку инициативы проведения чрезвычайного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, выдвинутой Азербайджаном как страной председателем. Организация Саммита спустя несколько дней после выдвижения данной инициативы свидетельствует о том, что Тюркский совет построен на основе дружбы и братства.

Выражаю признательность генеральному директору Всемирной организации здравоохранения доктору Тедросу Аданому Гебрейесусу за участие в Саммите.

Повестка дня Саммита представлена. Если нет никаких предложений по повестке дня, то можно приступить к работе.

Уважаемые коллеги, как вам известно, в октябре прошлого года в Баку состоялся VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. На этом саммите Азербайджан принял председательство и сразу же приступил к деятельности как страна-председатель. В период председательства мы прилагаем усилия, направленные на дальнейшее повышение авторитета организации в мире, укрепление сотрудничества между нашими странами.

Коронавирус, не признавая границ, распространился во всем мире и привел к трагическим последствиям. Желаю упокоения душ людей, скончавшихся от пандемии в нашей стране и в мире, выражаю соболезнования их близким и желаю скорейшего исцеления инфицированным.

Тюркский совет является первой международной организацией в мировом масштабе, проводящей на уровне глав государств Саммит, посвященный пандемии COVID-19. Это – очередное наглядное проявление нашей солидарности, находящейся на высоком уровне. Объединяющие нас общие корни, история, культура и национальные ценности являются важной основой для взаимовыгодной деятельности.

Пандемия коронавируса является глобальной угрозой, поэтому требует глобального ответа. Мы стали свидетелями того, как с первых дней пандемии некоторые страны и международные организации растерялись перед коронавирусом и замкнулись в себе. В нынешних условиях, когда пандемия охватила весь мир, планета нуждается в солидарности и сотрудничестве.

Азербайджан предпринял оперативные и упредительные шаги для предотвращения распространения коронавируса. В соответствии со сложившимися условиями были приняты ограничительные меры. В начале этого года моим Распоряжением был создан Оперативный штаб при Кабинете Министров. С 3 марта в стране поэтапно был приостановлен до 20 апреля учебный процесс во всех образовательных учреждениях. Все запланированные на территории страны массовые мероприятия были перенесены или отменены. С 14 марта был введен особый режим, включающий ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта – специальный карантинный режим. Была приостановлена деятельность торговых и развлекательных центров, запрещен вход людей в парки и общественные места отдыха. Полностью приостановлена деятельность междугородного транспорта и Бакинского метрополитена. С 5 апреля в стране введено ограничение на передвижение. За исключением лиц, привлеченных к деятельности ряда государственных и частных структур, всем остальным гражданам разрешается покидать места проживания в конкретно установленных случаях и временных рамках посредством системы СМС-разрешений.

С первых дней борьбы с пандемией Азербайджан плодотворно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения. В начале марта мы пригласили специалистов организации в Азербайджан. Они очень быстро откликнулись на наше предложение. Так, 9-13 марта в нашей стране находилась делегация ведущих специалистов организации. Они ознакомились с ситуацией в нашей стране и положительно оценили проделанную работу. Рекомендации, нашедшие отражение в отчете, подготовленном экспертной миссией, принимаются к сведению соответствующими государственными структурами.

В письме, адресованном мне 23 марта генеральным директором Всемирной организации здравоохранения доктором Тедросом Аданомом Гебрейесусом, дана высокая оценка продленной в Азербайджане работе. Азербайджан был расценен как образцовая страна в связи с мерами, принятыми против пандемии.

Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией коронавируса как в стране, так и в мире. Демонстрируя глобальную солидарность, Азербайджан выделил Всемирной организации здравоохранения добровольную финансовую помощь в борьбе с коронавирусом. 13 марта было подписано донорское соглашение, предусматривающее выделение Азербайджаном добровольной финансовой помощи Фонду обращений COVID-19 в рамках стратегического плана подготовки и реагирования Всемирной организации здравоохранения. Мы высоко оцениваем важную роль, которую Всемирная организация здравоохранения играет в глобальной борьбе с пандемией.

В течение шестнадцати лет в системе здравоохранения Азербайджана была проделана основательная работа, повысился уровень профессионализма врачей, построено или полностью отремонтировано более 750 учреждений здравоохранения. Ежегодно в Азербайджане более 5 миллионов человек проходят медицинское обследование за счет государства.

Больные, инфицированные коронавирусом, проходят лечение в более чем 20 государственных больницах. На днях в их распоряжение передана современнейшая больница нашей страны на 575 коек, именуемая "Ени клиника". В марте нынешнего года в трех городах нашей страны были сданы три новые больницы в общей сложности на 500 коек. Эти больницы также переданы в распоряжение больных, зараженных коронавирусом. В короткий срок планируется построить и сдать 10 современных больниц модульного типа на 200 коек каждая, 6 из которых будут построены государством, а 4 – частными предпринимателями.

Мы высоко оцениваем заслуги наших врачей и медицинских работников в борьбе с коронавирусом. Заработная плата врачей, обслуживающих инфицированных коронавирусом, повышена в 3, 4 и 5 раз. Это – проявление заботы государства о врачах.

Более пятнадцати тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из различных стран, в том числе организованными за счет государства чартерными рейсами. Все возвращенные в страну граждане размещены за государственный счет в 4-х и 5-звездочных гостиницах, в специальных карантинных зонах. Взятые на карантин лица размещаются также в Деревне атлетов, открытой во время первых Европейских игр.

В условиях взаимопонимания и координации с соседними государствами временно приостановлено наземное и воздушное транспортное сообщение, за исключением международных торговых перевозок. Приостановлены также международные воздушные перевозки пассажиров с другими странами.

На сегодняшний день по стране проведено около 60 тысяч тестов. Количество тестов на каждый миллион человек населения превышает 5200. По количеству проведенных тестов мы находимся на 30-м, а по количеству тестов, проведенных на каждый миллион человек населения, - на 40-м месте в мире. В Азербайджане функционируют 18 лабораторий для проведения тестов, 5 из них созданы недавно.

В настоящее время в мире стало проблемой приобретение медицинских принадлежностей и оборудования. Государства ограничили продажу производимых оборудования и принадлежностей. Поэтому возникла необходимость в местном производстве. Для удовлетворения внутренних потребностей в начале апреля в нашей стране оперативно начало функционировать предприятие по производству медицинских масок.

По моей инициативе в Азербайджане был учрежден Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. В настоящее время объем перечисленных в Фонд пожертвований превышает 110 миллионов манатов или 65 миллионов долларов. Наряду с государственными средствами, добровольные пожертвования в Фонд отдельными лицами, предпринимателями и организациями имеет и большое символическое значение. Это – пример солидарности в азербайджанском обществе.

Не секрет, что пандемия коронавируса нанесла удар по экономике стран мира. Для обеспечения экономической стабильности в Азербайджане, решения проблем, связанных с занятостью, а также сохранения стабильности макроэкономического и финансового положения были выделены 2,5 миллиарда манатов, или примерно 1,5 миллиарда долларов. В целях сокращения негативного воздействия пандемии на экономику страны, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости и субъектов предпринимательства Кабинет Министров подготовил и утвердил План мероприятий. Если учесть отрасли, подвергшиеся наибольшему воздействию коронавируса, и людей, занимающихся частным предпринимательством, то можно увидеть, что больше всего от этой ситуации страдают около 600 тысяч человек. Предпринимателей призвали не сокращать рабочие места. Государство выплатит значительную часть заработной платы более 300 тысяч человек, работающих в сорока четырех тысячах субъектах предпринимательства. Кроме того, государственной поддержкой воспользуются более 290 тысяч представителей микро- и частного предпринимательства. Эти программы охватывают в целом около 600 тысяч человек. Была обеспечена занятость с сохранением заработной платы более 900 тысяч работников по государственному сектору и 690 тысяч работников по негосударственному. Для социальной защиты безработных будет создано 50 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. Начались единовременные выплаты зарегистрированным безработным. На 60 процентов кредитов в объеме 500 миллионов манатов, или примерно 300 миллионов долларов, недавно выданных банками предпринимателям, будет предоставлена государственная гарантия. Половина процентной ставки по гарантированным кредитам будет субсидирована за счет средств государственного бюджета. Также будут субсидированы 10 процентов процентной ставки по существующим банковским кредитам в объеме 1 миллиарда манатов, около 600 миллионов долларов, не имеющих государственной гарантии. Для этого из государственного бюджета выделено 50 миллионов манатов, или примерно 30 миллионов долларов. Основная цель этой меры заключается в оказании помощи предпринимателям, столкнувшимся из-за пандемии с трудностями с выплатой процентов. В результате мер социальной изоляции увеличилось потребление населением электроэнергии. С учетом этого были сделаны льготы на коммунальные платежи. Эти программы являются лишь частью государственной поддержки, в настоящее время идет работа над другими механизмами государственной поддержки.

Уважаемые друзья, считаю, что основная цель сегодняшнего чрезвычайного Саммита заключается в проведении обмена опытом относительно действий, предпринимаемых нами на национальном уровне, оказании поддержки друг другу в нужный момент и укреплении солидарности между нашими народами. В нынешних условиях глобальной пандемии государства-члены Тюркского совета не замкнулись в себе. Тюркский совет как организация готов к сотрудничеству с другими международными организациями. Азербайджан также оказывает поддержку отдельным странам.

Важное значение для экономики наших стран, торговых отношений и импортно-экспортных операций представляют транспортные перевозки. Азербайджан, ответственно относясь к своей роли надежного транзитно-логистического центра между Турцией и Центральной Азией, принял дополнительные меры для перевозки транзитных грузов. В условиях взаимопонимания и координации между нашими странами непрерывно осуществляются международные грузоперевозки. Несмотря на негативное влияние пандемии, в первые три месяца 2020 года из тюркоязычных стран через Азербайджан было перевезено более 180 тысяч тонн грузов, что на 40 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Есть хорошие возможности для нашего сотрудничества в области услуг здравоохранения, в том числе обмена опытом специалистами-медиками, создания совместных медицинских комиссий. Кроме того, важно оказать поддержку и помощь гражданам друг друга, оказавшимся на территории наших стран из-за временного прекращения пассажирских транспортных перевозок. Принятые нами меры направлены на охрану здоровья наших стран и облегчение социально-экономических последствий пандемии, обеспечение устойчивого развития наших экономик. Надеюсь, что наши страны и народы достойно преодолеют эту тяжелую ситуацию и внесут весомый вклад в глобальную борьбу с пандемией. Благодарю за внимание.

А сейчас слово предоставляется генеральному директору Всемирной организации здравоохранения доктору Тедросу Аданому Гебрейесусу. Пожалуйста.

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сказал:

- Уважаемый господин Президент Алиев.

Уважаемые президенты, премьер-министры, генеральный секретарь, уважаемые друзья, коллеги.

Прежде всего, большое спасибо за то, что меня пригласили для того, чтобы выступить, обратиться к вам. Мне очень приятно, что я могу связаться с вами из Женевы. Нужно поблагодарить современные технологии. Действительно, волшебство какое-то.

Уважаемый Президент Алиев, когда я посещал Азербайджан, действительно, я видел Вашу полную приверженность к работе. Хотелось бы воспользоваться этой возможностью для того, чтобы признать это. Спасибо за гостеприимство в ходе моего визита. Надеюсь, как только пандемия закончится я и другие президенты вновь приедут туда. Я могу пообещать, что сделаю все возможное для того, чтобы посетить Вас.

Действительно есть глобальное распространение COVID-19. Вы и ваш Совет тесно сотрудничают с нами. Это касается больничных возможностей, гуманитарной помощи, тестов, обмена научными, техническими знаниями, медицинской, технической поддержки. Это пример трансграничного сотрудничества. Вот что нам нужно для того, чтобы эффективно бороться с пандемией. С момента ее возникновения прошло уже больше 100 дней. Глобальное распространение COVID-19 нанесло серьезный удар по системе здравоохранения, подорвало мировую экономику, привело к серьезным социальным проблемам, уровень смертности в 10 раз выше по сравнению с гриппом. Помимо этого, вирус очень и очень заразный, очень быстро распространяется. 1,3 миллиона – количество инфицированных. 80 тысяч - количество летальных исходов. 5 государств-членов Совета сотрудничества доложили о 36 тысячах случаев заражения и 750 летальных случаях. Это - пандемия. Это больше чем здравоохранительный кризис. Здесь нужно задействование всех правительств, всего общества. За последние 100 дней COVID-19 нам показал, что действительно даже развитые, богатые государства пострадали. Мы видим, что, конечно, основной удар наносится по уязвимым странам. Мы делаем все возможное для того, чтобы этого не произошло. Конечно же, в том, что касается национального и субнационального уровня, окно возможностей закрывается во многих странах. Мы все равно делаем все возможное. Доставляли, кстати, и оборудование для тестирования, другое оборудование в ваши страны. Это было уже с начала года. Конечно, вы находитесь на разных фазах вспышки. Но все должны наращивать усилия для того, чтобы свести к минимуму воздействие эпидемии на систему здравоохранения, социальные услуги и на экономическую деятельность. В том, что касается ограничения социального общения, это немного добавляет нам времени для реагирования. Нужно, конечно, обеспечить адекватную работу на всех уровнях, нужно отслеживать все случаи, все контакты, нужно тестирование и, конечно же, нужно обеспечить адекватное отношение вообще к здравоохранению. В особенности это касается уязвимых групп. Доступ к основным услугам должен быть обеспечен для всех, а иначе вспышку очень трудно удержать под контролем, все окажутся в опасном положении.

Национальные стратегии должны получить поддержку и на международном уровне по пяти основным областям. Это пять областей, на которые мы обращаем первостепенное внимание. Нам очень надо наращивать потенциал для того, чтобы реагировать адекватно. Во-вторых, обеспечить эпидемиологический анализ и сообщение информации о рисках. Далее обеспечить координацию глобальных поставок. Следующий момент – предоставление технической и экспертной помощи, мобилизация медицинской рабочей силы повсюду и активизация обмена накопленными знаниями.

У нас есть стратегический план, он будет опубликован в ближайшие дни. Ресурсы, которые нужны для того, чтобы реализовать национальные международные стратегии на следующей фазе реагирования, – это серьезные ресурсы. Хотел бы поблагодарить всех, кто отреагировал. 800 миллионов уже было объявлено. Это прекрасно.

Хочу поблагодарить правительство и народ Азербайджана за вклад. Действительно, Азербайджан пожертвовал 5 миллионов. Большое спасибо и Турции. Вы помогаете европейским соседям, направляете основные материалы. Хотелось бы поблагодарить всех.

Давайте участвовать в проекте солидарности. Давайте посмотрим какие методы, какие средства оказались наиболее эффективными. Многие страны уже участвуют в этом проекте солидарности. Для того, чтобы положить конец пандемии, нужно, конечно, наращивать сотрудничество и взаимодействие. А вы уже показали, что можете это делать. Мы все вместе оказались в этой ситуации. Нам еще нужно проделать долгий путь. Как сказал только что Президент Алиев, что важно? Важны солидарность и решимость. Мы преодолеем эту общую угрозу совместно.

Большое спасибо за возможность выступить. Для меня большая честь участвовать в Вашем мероприятии, Ваше превосходительство.

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Президент Ильхам Алиев: Благодарю за выступление. Еще раз хочу отметить, что мы высоко оцениваем роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с коронавирусом. Желаем всему коллективу Всемирной организации здравоохранения под вашим руководством успехов в этом сложном и ответственном деле. Спасибо, уважаемый господин генеральный директор.

А сейчас слово предоставляется Президенту Республики Казахстан господину Касым-Жомарту Токаеву. Пожалуйста.

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Выступая на Саммите, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал:

-Уважаемые главы государств, участники Саммита. В начале своего выступления хотел бы выразить признательность инициатору сегодняшнего собрания Президенту Азербайджана. Также выражаю признательность генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Гебрейесусу за то, что он сегодня находится вместе с нами. На сегодняшний день Тюркский совет стал многосторонней площадкой. Это, безусловно, общее для наших стран достижение.

Подчеркнув, что нынешний Саммит проходит в сложное время – в период пандемии, глава государства Казахстана сказал, что все государства должны консолидировать свои усилия. Он отметил, что актуальным вопросом на повестке дня являются меры по обузданию и преодолению эпидемии. Президент Казахстана рассказал о принимаемых в его стране мерах по борьбе с распространением инфекции. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация негативно отразилась на темпах развития глобальной экономики, привела к кардинальным изменениям глобальной геополитической и экономической обстановки.

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Президент Ильхам Алиев: Благодарю, господин Президент. А сейчас слово предоставляется Президенту Кыргызской Республики господину Сооронбаю Жээнбекову. Пожалуйста.

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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сказал:

- Уважаемые коллеги. Рад встрече с вами. Хотел бы пожелать миру успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией и скорейшего возвращения к привычной жизни, а также процветания нашим государствам.

Выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджанской Республики уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за инициативу и организацию встречи Тюркского совета.

Президент Кыргызской Республики отметил, что самым злободневным вопросом нынешнего времени является распространяющаяся по миру коронавирусная инфекция. Он рассказал о проводимой в Кыргызстане борьбе против этого заболевания и, подчеркнув, что его страна столкнулась с серьезными вызовами, сказал:

- К сожалению, и в нашей стране увеличивается количество зараженных людей. Предпринимаются все меры по предотвращению распространения вируса и поддержке экономики. Ситуация полностью находится под контролем. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность руководству государств-членов Тюркского совета - Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Турции за оказанную помощь.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что распространение коронавирусной инфекции в мире и затяжной характер сложившейся ситуации обусловливают создание множества рисков. Коснувшись значения совместных действий для предотвращения дальнейшего распространения болезни, он сказал:

- Председательство Азербайджана проходит в весьма сложный период. Надеюсь, что мы успешно избавимся от проблем с коронавирусом и под председательством Азербайджана укрепим сотрудничество в области экономики, торговли и инвестиций. Выражаю надежду на то, что сотрудничество наших стран будет эффективным и будет способствовать улучшению уровня жизни наших народов. Спасибо за внимание.

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Президент Ильхам Алиев: Благодарю, господин Президент. А сейчас слово предоставляется Президенту Турецкой Республики господину Реджепу Тайипу Эрдогану. Пожалуйста.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал:

-Выражаю признательность моему дорогому брату Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Сегодня все человечество ведет войну с невидимым врагом. Нынешний чрезвычайный Саммит Тюркского совета усилит нашу солидарность в борьбе с пандемией коронавируса. Всем сердцем верю, что с помощью Аллаха тюркский мир выйдет из этой сложной ситуации, став еще сильнее.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о мерах, осуществляемых в его стране в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, что в эти сложные дни Турция старается быть рядом со своими братьями, помочь им. В этой связи демонстрация солидарности членами Тюркского мира вызывает удовлетворение. Реджеп Тайип Эрдоган коснулся негативного влияния пандемии на мировую экономику. Подчеркнув важность уменьшения ее последствий, а также усиления сотрудничества между нашими странами, он сказал:

- Мы можем протянуть железнодорожную линию, используемую для грузоперевозок между Турцией, Азербайджаном и Грузией, до Средней Азии. Мы работаем над тем, чтобы к грузам, перевозимым по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс добавить еще 3500 тонн грузов в день. В связи с закрытием сухопутных дорог Азербайджан и Казахстан стали для тюркских транспортников важным транзитным маршрутом.

"Конечно, мы победим в войне с коронавирусом и вслед за этим окажемся лицом к лицу с новой мировой реальностью", - сказал Президент Турции, коснувшись значения подготовки к периоду после пандемии.

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Президент Ильхам Алиев: Благодарю, господин Президент. А теперь слово предоставляется Президенту Республики Узбекистан господину Шавкату Мирзиёеву. Пожалуйста.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал:

-Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Уважаемые главы государств и правительств.

Уважаемый генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

Дорогие друзья.

Прежде всего, выражаю искреннюю благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, выступившему с инициативой организации сегодняшнего внеочередного Саммита Тюркского совета. Наша встреча в формате видеоконференции посвящена чрезвычайно важному и актуальному вопросу – противодействию пандемии коронавируса, которая вызывает во всем мире огромное беспокойство и опасение.

Отметив, что огромное количество людей в мире страдают от ситуации, вызванной пандемией, Президент Узбекистана подчеркнул, что по темпам и масштабам распространения вируса она переросла в беспрецедентный глобальный кризис и стала очень серьезным вызовом для всего человечества и мировой экономики.

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Президент Ильхам Алиев: Благодарю, господин Президент. А теперь слово предоставляется Президенту Туркменистана господину Гурбангулы Бердымухамедову. Пожалуйста.

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сказал:

- Уважаемые участники Саммита.

Сердечно приветствую вас и желаю всем крепкого здоровья и успехов в вашей государственной и международной деятельности.

Я выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджанской Республики уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за инициативу организации этого Саммита, который предоставляет нам хорошую возможность обсудить важнейшие вопросы, имеющие глобальный характер и затрагивающие все страны мира. Очевидно, что сегодня человечество столкнулось с новым, крайне серьёзным вызовом, охватывающим обширные географические пространства.

Отметив, что нынешняя ситуация негативно влияет на жизнь многих государств и народов, Президент Туркменистана коснулся значения скоординированных шагов, а также демонстрации гуманизма, взаимной поддержки, солидарности в борьбе с этой опасностью. Гурбангулы Бердымухамедов рассказал о проводимой в Туркменистане работе по борьбе с коронавирусом. Подчеркнув необходимость обеспечения устойчивости торгово-экономических связей, жизнеспособности транспортного сообщения между государствами в сложившихся условиях, Гурбангулы Бердымухамедов сказал:

-Хотел бы отметить, что благодаря скоординированным совместным усилиям Туркменистана и Азербайджана продолжает действовать паромное сообщение через Каспийское море между портами Туркменбаши и Баку, которое является важнейшей транспортной артерией, обеспечивающей грузопотоки на обширном геоэкономическом пространстве. Совместные действия с нашими региональными партнёрами позволяют обеспечивать нормальный режим функционирования транспортных коридоров по линиям Восток-Запад и Север-Юг.

"Мы как братские государства, объединённые общей историей, высокими духовными и социальными ценностями, должны сегодня в полной мере проявить их", - сказал Президент Туркменистана, выразив уверенность, что этот непростой период будет преодолен вместе, и братские взаимоотношения еще более упрочатся.

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Президент Ильхам Алиев: Благодарю, господин Президент. А теперь слово предоставляется премьер-министру Венгрии господину Виктору Орбану. Пожалуйста.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал:

- Я с уважением приветствую вас, господа президенты, дорогие друзья.

Хочу поблагодарить моего друга господина Ильхама Алиева за то, что он пригласил меня на эту видеоконференцию. Господин Президент Эрдоган, благодарим Турцию за материал, который Вы прислали нам для того, чтобы мы могли изготавливать маски. Мы за это благодарны и никогда этого не забудем. Господин Президент Алиев, мой дорогой друг, мы очень благодарны вам за помощь, оказанную нам Азербайджаном.

Премьер-министр Виктор Орбан отметил, что отсутствие вакцины приведет к очень серьезным последствиям. Глава венгерского правительства рассказал о значении медицинского персонала, оборудования и защитных средств для предотвращения распространения пандемии. Говоря о тяжелой экономической ситуации в Европе, вызванной пандемией, он сказал:

- Экономическая ситуация в Европе сейчас очень неоднозначна. Многие европейские предприятия находятся в беде, и они останутся в беде. Растет безработица, проблемы будут оставаться и дальше. В определенных отраслях промышленности наблюдается спад. Европейские государства на экономические проблемы сейчас реагируют таким образом, что берут огромные кредиты. После кризиса задолженность государств будет намного более высокой.

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Президент Ильхам Алиев: Благодарю, господин премьер-министр. А сейчас слово предоставляется генеральному секретарю Тюркского совета господину Багдаду Амрееву. Пожалуйста.

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Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев сказал:

-Уважаемые президенты и премьер-министр. Прежде всего, хотел бы выразить мое глубокое уважение вам, главам государств-членов Тюркского совета, а также сердечную благодарность действующему председателю Тюркского совета, Президенту Азербайджанской Республики его превосходительству господину Ильхаму Алиеву, который инициировал нашу сегодняшнюю встречу на высшем уровне.

Эпидемия затронула и наши государства. К счастью, общая ситуация по сравнению с остальным миром не столь трагична. Это явилось результатом того, что меры предосторожности, предпринятые вашими превосходительствами, решительные шаги в борьбе с вирусом оказали решающее значение в предотвращении более печальных исходов. Наши страны оказали друг другу гуманитарную помощь, в частности, в передаче медицинского оборудования, медицинских масок, респираторов, защитных очков, перчаток и тестовых наборов. Особенная помощь в эвакуации граждан была воспринята общественностью весьма позитивно. Данный кризис показал, что крайне необходимо начать процесс сотрудничества в области здравоохранения в рамках Тюркского совета.

Багдад Амреев коснулся значения усиления взаимодействия стран-членов Тюркского совета в предотвращении экономического кризиса, который возникнет в мире после пандемии. Он отметил, что совместный Тюркский инвестиционный фонд, о создании которого было принято решение на Бакинском саммите, может сыграть важную роль в восстановлении экономики в посткризисный период.

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Вновь выступив в заключение Саммита, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Благодарю, господин генеральный секретарь.

Считаю, что секретариату следует зафиксировать все прозвучавшие в выступлениях предложения и, обобщив их, представить всем странам для согласования. Уверен, что эти ценные предложения будут приняты к сведению. Таким образом, мы, успешно продолжая очередной этап нашего сотрудничества и проявляя единство в борьбе с коронавирусом, победим эту беду.

Хотел бы спросить у моих дорогих братьев, имеются ли какие-то проблемы, вопросы, предложения.

Если нет, то разрешите мне выступить с заключительным словом, после чего предусмотрено принять Декларацию.

Уважаемые друзья.

Хочу еще раз выразить моим дорогим братьям глубокую признательность за то, что они приняли нашу инициативу и участвовали в Саммите. Уверен, что ценные мысли и предложения, прозвучавшие сегодня в выступлениях, усилят нашу совместную борьбу с коронавирусом. В то же время нам необходимо еще более активизировать в период после пандемии усилия по сотрудничеству в области экономики, торговли, транспорта и других сферах для устранения негативного влияния этого заболевания.

Наши солидарность и единство носят образцовый характер. Это говорит о том, что мы находимся рядом друг с другом не только в радостные, но и в трудные дни. Солидарность и сотрудничество между странами и международными организациями в условиях глобальной пандемии имеют большое значение. Мы готовы к сотрудничеству с другими международными организациями. Считаю, что Итоговая декларация Саммита является существенным вкладом в это сотрудничество.

Уважаемые коллеги, надеюсь, что мы победим в борьбе с коронавирусом и выйдем из этой тяжелой ситуации с малыми потерями. А сейчас на повестке дня стоит принятие Декларации. Текст Декларации согласован, и, таким образом, она принята.

Дорогие друзья, еще раз выражаю вам признательность за активное участие в Саммите и объявляю Саммит закрытым. Спасибо.