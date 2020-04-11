Инициатива Президента Ильхама Алиева стала примером для других стран мира в контексте Тюркского совета - Бахруз Гулиев

БАКУ /Trend /- Выступление Азербайджана в роли инициатора разрешения значимых вопросов, как в региональной, так и в международной плоскости ни для кого не секрет. Видеоконференция Тюркского совета, проведенная по замыслу и инициативе Президента Ильхама Алиева, отражает именно эту реальность.

Об этом в субботу сказал Trend главный редактор газеты "SƏS", политический эксперт Бахруз Гулиев.

По его словам, Совет был создан, в первую очередь, на принципах братства и дружбы. Поэтому в основе проведения такого саммита во время, когда в мире стремительно развивается пандемия коронавируса, стоит взаимная поддержка.

Гулиев отметил, что проведение в текущей ситуации такого международного мероприятия крайне важно в контексте совместной борьбы с коронавирусом: «Я бы сказал, что инициатива Президента Ильхама Алиева стало примером для других стран в контексте Тюркского совета. Потому что организация первой среди подобных международных структур, провела саммит, посвященный пандемии COVID-19 на уровне глав государств, направив месседж международной общественности, содержащий в себе призыв к совместной борьбе с глобальной угрозой.

Эксперт также с сожалением отметил, что стремительное распространение пандемии нанесло экономический ущерб ряду ведущих государств. С этой точки зрения Азербайджан стойко удерживает свои позиции: « Так, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что, несмотря на негативное влияние пандемии, в первые три месяца 2020 года из тюркоязычных стран через Азербайджан было перевезено более 180 тысяч тонн груза, что на 40 тысяч тонн больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В стране принимаются действенные меры, нацеленные на защиту здоровья граждан и облегчение социально-экономических последствий пандемии и обеспечение устойчивого развития экономики. Эта инициатива Азербайджанского государства ускорит меры борьбы с коронавирусом в тюркоязычных государствах, и взаимопомощь покажет свои успешные результаты, поскольку эффективная практика Азербайджана в этой сфере изучается и заимствуется странами мира. Именно этот фактор в центре внимания международной общественности».

(Автор:Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)