Хикмет Бабаоглу: Инициированный Азербайджаном чрезвычайный Саммит Тюркского совета - важное историческое событие в совместной борьбе с глобальной угрозой

БАКУ/Trend/ - Азербайджан, возглавляющий Совет сотрудничества тюркоязычных государств, совершил прорыв в истории деятельности Совета и международных организаций, проведя Саммит посредством видеоконференции. Инициированный Азербайджаном чрезвычайный Саммит Тюркского совета является важным историческим событием в совместной борьбе против глобальной угрозой.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу.

"В настоящее время коронавирусная пандемия продолжает неуклонно распространяться, и эффективная борьба с ней возможна только совместными усилиями. Потому что отдельные государства имеют разные практики борьбы с пандемией, и их взаимное изучение и использование в целях безопасности очень актуально", - отметил он.

По его словам, Азербайджан имеет очень действенный опыт в борьбе с коронавирусной пандемией: "Обмен опытом с братскими странами-членами Тюркского совета неоценим с точки зрения общих интересов".

Как отметил депутат, проведение по инициативе Президента Ильхама Алиева Саммита может считаться показателем солидарности и морально-политического единства государств-членов Тюркского совета: "Поэтому глава нашего государства, прежде всего, обратил внимание на этот вопрос и отметил, что этот Саммит является еще одним ярким проявлением нашей образцовой солидарности. Общие родословные, история, культура и национальные ценности, которые нас объединяют, являются важной основой нашего взаимовыгодного сотрудничества. Насколько важны медицинские меры в борьбе с коронавирусом на современном этапе, так же важны духовно-психологические аспекты и общая солидарность".

По словам депутата, еще одним важным вопросом стало участие в Саммите Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктора Тедроса Адханом Гебреясуса: "Это произошло по приглашению Азербайджана и обеспечило качество совместной деятельности и сотрудничества с другой международной организацией на Саммите Тюркского совета. Выразив удовлетворение сотрудничеством с нашей страной, генеральный директор ВОЗ высоко оценил меры, осуществляемые в Азербайджане. Генеральный директор рассказал о важности совместной борьбы с коронавирусом на более поздних этапах", - сказал он.

Бабаоглу подчеркнул, что проблемы, вызванные коронавирусной пандемией, не только ограничиваются плоскостями здоровья, но и оказывают серьезное негативное влияние на другие социально-экономические сферы: "На Саммите были затронуты и эти вопросы,и вопрос минимизации экономических потерь. В речи глав государств братских стран было отмечено, что реализуемые Азербайджаном глобальные транзитные проекты в нынешних условиях имеют важное значение в сфере экономических коммуникаций. Было еще раз подчеркнуто значение железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и высоко оценено обеспечение взаимных экономических интересов. Таким образом, Саммит Тюркского совета, проводимый по инициативе Азербайджана, является важным историческим событием в совместной борьбе против глобальной угрозы".