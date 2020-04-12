Американский эксперт: Главы государств Тюркского совета показали решительность в достижении устойчивого и эффективного сотрудничества на фоне распространения коронавируса

БАКУ/Trend/ - Главы государств Тюркского совета показали решительность в достижении устойчивого и эффективного сотрудничества на фоне распространения коронавируса.

Об этом сказал Trend американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

«Виртуальный Чрезвычайный Саммит Тюркского Совета, организованный по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева 10 апреля 2020 года, собрал лидеров Азербайджана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и других стран. Повестка дня Cаммита Тюркского совета представлял стратегический интерес для всех вовлеченных стран»,- сказал он.

Тейс отметил, что Тюркский Совет показал решительную, динамичную деятельность и предпринял быстрые действия на фоне распространения коронавируса, который унес жизни более 103 тысяч человек.

«Прочный альянс, созданный в рамках Тюркского совета, является примером, которому должны следовать другие международные организации. Главы государств Тюркского совета показали решительность в достижении устойчивого и эффективного сотрудничества в областях здравоохранения, производства фармацевтической продукции, мер экономической интеграции и развития инфраструктуры»,- отметил американский эксперт.

По его словам, то, что делает Тюркский совет, намного превосходит то, что Брюссель осуществлял до сегодняшнего дня.

«В период после пандемии Тюркский совет приобретет больше рычагов и, как ожидается, будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества во всех сферах, и проложит путь к расширению сотрудничества в области региональной инфраструктуры, машиностроения и энергетики»,- сказал он.

Эксперт также подчеркнул значимость международной гуманитарной помощи и эффективного управление кризисами, организованного правительством Азербайджана.

«Обеспечение неотложной помощи в борьбе с продолжающейся глобальной пандемией и внедрение правил социальной изоляции среди населения в рекордно короткие сроки - это действительно история успеха, которая ставит Азербайджан на первое место. Страна достигла великолепных, впечатляющих результатов в профилактической медицине»,- заключил Тейс.