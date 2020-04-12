Известный турецкий новостной портал опубликовал сюжет о поддержке Турции Азербайджаном в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Известный турецкий новостной портал HaberGlobal опубликовал сюжет о поддержке со стороны братского Азербайджана в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает Trend, сюжет посвящен размещению на здании Центра Гейдара Алиева проекции флага Турции.

Было особо подчеркнуто, что в Центре Гейдара Алиева наряду с азербайджанским флагом был продемонстрирован флаг Турции.

За поддержкой Азербайджана братской стране наблюдал и посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

"Cотрудничество между странами имеет очень большое значение. Гордостью является одновременное развевание флагов двух братских стран. Мы стали свидетелями прекрасного события, доказывающего близость, поддержку и братство Турции и Азербайджана друг с другом", - сказал посол.

Отметим, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также поделился постом, связанным с Азербайджаном на официальной странице в Твиттере.

В сообщении говорится, что турецкий флаг развевается вместе с азербайджанским флагом в Центре Гейдара Алиева, одном из символов Баку, в рамках совместной борьбы против COVID-19. Одна нация, одно сердце! Турция Азербайджан "#Мы победим вместе".

Следует отметить, что в качестве выражения солидарности Азербайджана с международным сообществом против распространения пандемии COVID-19 с третьего апреля флаги стран, пораженных вирусом, были выставлены на здании Центра Гейдара Алиева, одного из мировых архитектурных памятников. На здании Центра были выставлены флаги Китая, Франции, Германии, Ирана, Италии, России и Испании, где до сих пор широко распространен коронавирус.