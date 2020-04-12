В Азербайджане выявлены 40 новых случая инфицирования коронавирусом, излечились 50 человек - Оперативный штаб (версия 2)

Политика 12 апреля 2020 17:05 (UTC+04:00)
В Азербайджане выявлены 40 новых случая инфицирования коронавирусом, излечились 50 человек - Оперативный штаб (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зарегистрировано 40 новых случаев случая инфицирования коронавирусом (COVID-19), излечились 50 человек.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в нашей стране выявлен 1 098 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 250 человек вылечились, 11 скончались, 837 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 37 человек - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

Для установления фактов инфицирования за прошедший период было проведено 66 677 тестов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Байден победил на праймериз в штате Аляска после выхода Сандерса из гонки
Байден победил на праймериз в штате Аляска после выхода Сандерса из гонки
Девин Букер стал победителем турнира среди игроков НБА по компьютерной игре NBA 2K
Девин Букер стал победителем турнира среди игроков НБА по компьютерной игре NBA 2K
Трамп заявил, что вскоре примет решение о снятии санитарных ограничений в США
Трамп заявил, что вскоре примет решение о снятии санитарных ограничений в США
Loading Bars
Лента новостей
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу обратился к соотечественникам Политика 17:52
В Азербайджане обнародовано расписание телеуроков на 13 апреля Общество 17:31
Бориса Джонсона выписали из больницы Европа 17:29
МЧС Азербайджана обратилось к водителям Общество 16:56
В Азербайджане выявлены 40 новых случая инфицирования коронавирусом, излечились 50 человек - Оперативный штаб Общество 16:52
Парвиз Шахбазов примет участие в онлайн-встрече министров стран ОПЕК+ 12 апреля Энергетика 16:42
Язгюль Абдиева: Азербайджан показал всему миру умение гибко реагировать на глобальные угрозы Общество 16:16
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1013 Армения 15:58
Севиндж Гусейнова: Cаммит стран Тюркского совета еще раз показал высокий авторитет Азербайджана на международной арене Политика 15:38
Чемпионат Италии по футболу планируют завершить к 12 июля Спорт 15:33
В Иране от коронавируса скончались еще 117 человек Иран 15:14
Айдын Гусейнов: В Азербайджане осуществляются целенаправленные меры по усилению социальной защиты населения Экономика 15:04
Водители могут получить свидетельства об обязательном страховании транспортных средств онлайн Бизнес 15:02
Известный архитектор Эльчин Алиев рассказал о "Волшебных памятниках Азербайджана" Культура 14:56
Минздрав Индонезии объявил о рекордном росте числа инфицированных и жертв коронавируса Другие страны 14:55
В Азербайджане стартовал проект по плодотворному досугу дома Социум 14:33
В Азербайджане за нарушение карантина за сутки привлечены к административной ответственности 1753 водителей Общество 14:26
В Испании за сутки число заразившихся коронавирусом возросло на 4,1 тыс. Европа 14:16
Меры, предпринятые Азербайджаном - это вполне ожидаемые действия серьезного и ответственного государства - сербский эксперт Политика 14:10
"Я не могу дышать, помогите мне" - специальный репортаж AzTV из больницы, где лечатся люди, инфицированные коронавирусом Общество 13:56
В журнале Mədəniyyət появилась новая рубрика о фотографах (ФОТО) Социум 13:55
Глава Еврокомиссии рассчитывает на разработку вакцины против коронавируса к концу года Европа 13:39
Завтра в Баку ожидается туман Общество 13:18
Эльшад Мирбашир оглу: Азербайджанское государство и народ в состоянии с честью выйти из любой сложной ситуации Политика 13:07
В Германии выздоровевших после коронавируса впервые стало больше, чем инфицированных Европа 12:56
Звезда "Грозового перевала" Хилари Хит скончалась от коронавируса Социум 12:35
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 15,7 тыс. Россия 12:34
Известный турецкий новостной портал опубликовал сюжет о поддержке Турции Азербайджаном в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО) Общество 12:26
Очень трогательно об опустевшем Баку… О том, что мы раньше не ценили… (ВИДЕО, ФОТО) Культура 11:59
Американский эксперт: Главы государств Тюркского совета показали решительность в достижении устойчивого и эффективного сотрудничества на фоне распространения коронавируса Политика 11:34
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3 Турция 11:25
День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО) Интересное 11:23
"Тоттенхэм" может продать Кейна в "Манчестер Юнайтед" за £200 млн Спорт 11:13
Студенты UNEC показывают высокую активность в “Coursera for Campus” Общество 10:58
Хикмет Бабаоглу: Инициированный Азербайджаном чрезвычайный Саммит Тюркского совета - важное историческое событие в совместной борьбе с глобальной угрозой Политика 10:52
В Иране произошло землетрясение Иран 10:43
В Грузии от коронавируса выздоровели 60 пациентов Грузия 10:20
Абэ опубликовал видео о том, как проходит его жизнь в самоизоляции Другие страны 10:15
SOFAZ: Сегодня инвестиционный портфель фонда состоит из более надежных инструментов Энергетика 10:00
Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло до 880 Казахстан 09:56
ВС Армении 25 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:39
РФ, Франция, Италия, США и Турция направили предложения по изготовлению спутника KazSat-2R В мире 09:28
Афганские власти освободили еще 100 заключенных талибов Другие страны 09:09
В Индии за сутки выявили свыше 900 новых случаев заражения COVID-19 Другие страны 08:51
Байден победил на праймериз в штате Аляска после выхода Сандерса из гонки США 08:35
Эксперты спрогнозировали резкое падение продаж электромобилей Транспорт 08:16
Девин Букер стал победителем турнира среди игроков НБА по компьютерной игре NBA 2K США 07:48
Мадуро сообщил, что провел телефонный разговор с генсеком ОПЕК Другие страны 07:32
В Британии разработают мобильное приложение для помощи в борьбе с коронавирусом Европа 07:15
В Бангладеш казнили убийцу первого президента страны Другие страны 06:57
Власти Венесуэлы на месяц продлили действие чрезвычайного положения из-за коронавируса Другие страны 06:40
Трамп заявил, что вскоре примет решение о снятии санитарных ограничений в США США 06:22
Ким Чен Ын наблюдал за учениями истребительно-штурмовой авиации Другие страны 06:07
"Тоттенхэм" намерен подписать защитника ПСЖ Менье Спорт 05:54
За сутки в Китае зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 05:26
Число задержанных в ходе беспорядков в Брюсселе выросло до 45 Европа 05:18
Сделка Москвы и Эр-Рияда позволила нефтяному сектору США избежать худшего исхода США 04:59
Спутница Ассанжа призвала освободить его под залог из тюрьмы в связи с коронавирусом Европа 04:36
Коронавирусом в Бразилии заразились уже более 20 тыс. человек Другие страны 04:10
Трамп назвал NYT лживой газетой США 04:10
Лидер КНДР провел заседание политбюро ЦК партии по вопросам внутренней политики Другие страны 03:51
Не менее 550 человек на борту авианосца Theodore Roosevelt заразились коронавирусом США 03:35
Борис Джонсон признался, что обязан врачам жизнью Европа 03:19
Вашингтон впервые в истории выделит федеральные средства сразу всем штатам США 03:02
В работе Twitter произошел сбой В мире 02:46
Сенатор США: Мы будем работать над восстановлением баланса на рынке Энергетика 02:23
В ЮАР число заразившихся коронавирусом превысило две тысячи Другие страны 02:04
"Арсенал" не будет сокращать зарплаты футболистов в случае выхода в Лигу чемпионов Спорт 01:49
ВБ о макроэкономической политике Грузии в 2020 году Бизнес 01:37
Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане достигло 767 Узбекистан 01:27
Пентагон в рамках закона о продукции военного назначения обеспечит выпуск 39 млн масок США 01:05
В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина Европа 00:52
В Эфиопии ввели запрет на увольнения на весь период ЧП Другие страны 00:45
Всемирный банк планирует крупномасштабный проект в Грузии Бизнес 00:24
Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 120 тыс. Европа 00:19
Число жертв коронавируса в США превысило 20 тыс. человек США 00:05
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 90 тыс. В мире 11 апреля 23:47
Королева Елизавета II посвятила пасхальную речь самоизоляции Европа 11 апреля 23:35
Около 35 тысяч безработных получили единовременную выплату Общество 11 апреля 23:21
Афет Гасанова: Азербайджан внес свой вклад в развитие международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом Политика 11 апреля 23:11
Открытый чемпионат Канады по теннису среди женщин перенесен на год из-за пандемии Другие страны 11 апреля 23:02
"Бавария" летом заплатит €50 млн за трансфер футболиста "Манчестер Сити" Сане Спорт 11 апреля 22:37
Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 93 тыс. Европа 11 апреля 22:21
Центр Гейдара Алиева поддержал Турцию (ВИДЕО) Общество 11 апреля 21:51
Депутат Севиль Микаилова: Азербайджан играет важную роль в обеспечении региональной безопасности и признан международным сообществом как надежный партнер Политика 11 апреля 21:32
В Турции за последние сутки от коронавируса скончались 95 человек Турция 11 апреля 21:24
В Грузии число выздоровевших от коронавируса выросло до 57 Грузия 11 апреля 20:57
Ильяс Гусейнов: Азербайджан стремится к укреплению международного авторитета Тюркского совета Политика 11 апреля 20:52
Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 150 тыс. Европа 11 апреля 20:41
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло рядом с Токио Другие страны 11 апреля 20:27
США обошли Италию и вышли на первое место по числу жертв пандемии США 11 апреля 20:21
Инициатива Президента Ильхама Алиева стала примером для других стран мира в контексте Тюркского совета - Бахруз Гулиев Политика 11 апреля 20:17
МИД Азербайджана продолжает виртуальные сессии Evdə Qal Mühazirələrdən Qalma (ФОТО) Политика 11 апреля 20:11
Госагентство предупредило юридических и физических лиц Общество 11 апреля 20:03
В Азербайджане за сутки выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, 41 человек выздоровел Общество 11 апреля 19:52
Мехрибан Алиева: Сострадание, милосердие, гуманизм, щедрость, стремление совершать благие дела, быть рядом с теми, кто нуждается в помощи, были и сегодня продолжают оставаться нашими важнейшими жизненными ценностями (ФОТО) Общество 11 апреля 19:25
Обнародованы показатели буровых работ в 2019 году Энергетика 11 апреля 19:24
Фахрия Халафова выступила с инициативой новой акции "Нет коронавирусу!" (ВИДЕО) Интересное 11 апреля 19:00
Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки составило 1667 человек Россия 11 апреля 18:58
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 24 тыс. человек Европа 11 апреля 18:37
Все новости