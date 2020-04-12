Посол Великобритании поблагодарил Азербайджан за проекцию флага страны на здании Центра Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - Размещение проекции флага Великобритании на здании Центра Гейдара Алиева это очень искренний жест.

Об этом, как передает в воскресенье Trend, написал на своей странице в Twitter посол Великобритании в Азербайджана Джеймс Шарп.

"Это очень искренний жест. Я благодарю Азербайджан и Центр Гейдара Алиева и желаю азербайджанскому народу здоровья. В этот трудный час очень важно проявлять солидарность и работать вместе", - отметил посол.

Напомним, что 12-го апреля на здании Центра Гейдара Алиева была размещена проекция флага Великобритании. Ежедневно, с третьего апреля, на здание Центра Гейдара Алиева под аккомпанемент национальной музыки проецируется флаг одного из государств, где широко распространена пандемия.

Таким образом, Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам, сильно пострадавшим от распространения COVID-19. До сих пор на здании Центра были продемонстрированы флаги Китая, Франции, Германии, Ирана, Италии, России, Испании, Турции и Великобритании.